Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

A las 20.30, el Griego visita al Calamar en el Microestadio Ciudad de Vicente López, con la necesidad de cortar una racha adversa y despedir el 2025 con otra cara.

15 de diciembre 2025 · 11:42hs
Atenas afrontará este miércoles su último compromiso del año cuando visite a Platense, desde las 20.30, en el Microestadio Ciudad de Vicente López. El encuentro, correspondiente a una nueva fecha de la Liga Nacional, será televisado por Básquet Pass y contará con el arbitraje de Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Danilo Molina.

Un duelo con historia y necesidades

Platense y Atenas se enfrentaron en ocho oportunidades a lo largo de su historial, con cinco triunfos para el conjunto de Vicente López y tres para el Griego. Más allá de los antecedentes, el partido representa para Atenas una chance inmejorable de cambiar el rumbo y dejar atrás una serie de derrotas que condicionaron su presente.

El equipo cordobés cierra su gira —la última del año— con el desafío de reencontrarse con su mejor versión, en un contexto complejo marcado no solo por la exigencia del rival, sino también por las propias falencias y las bajas por lesión de Lucas Arn y Santiago Ferreyra, ausencias sensibles en la rotación.

El presente del Calamar

Platense llega al cruce con un balance equilibrado en la temporada. Hasta el momento disputó 12 partidos, con seis victorias y seis derrotas, lo que lo mantiene en la zona media de la tabla de posiciones. En su última presentación como local logró un ajustado triunfo ante Independiente de Oliva por 86 a 84, mientras que previamente había caído en Corrientes frente a San Martín por 85 a 63.

El equipo dirigido por Vicente López se apoya en una base sólida, con Juan Guerrero, Agustín Jara, Eric Flor, Franco Smaniotti y Derrick Woods como habituales titulares. Desde el banco, aportan Tobías Franchela, Anthoan Urbina, Julián Morales, Nicolás Burgos, Mariano Goicoechea y Santino Mazzucchelli.

Un cierre con objetivos claros

Para Atenas, el duelo ante Platense será mucho más que un simple partido: representa la oportunidad de cortar la mala racha, cerrar la gira con una sonrisa y encarar el receso con mejores sensaciones. El desafío está planteado en Vicente López, donde el Griego buscará dar pelea y despedir el año con un golpe anímico positivo.

