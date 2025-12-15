Uno Santa Fe | Ovación | Newell's

Ignacio Boero fue elegido presidente de Newell's

La participación de los socios superó los registros de 2016 y Boero asumirá este lunes.

15 de diciembre 2025
Ignacio Boero fue elegido presidente de Newells

Ignacio Boero se convirtió en el nuevo presidente de Newell’s en una histórica jornada electoral que se llevó a cabo el domingo en el Parque Independencia y de la que participaron alrededor de 10.500 votantes.

El flamante mandatario electo encabezó la propuesta de la agrupación UNEN, asumirá formalmente desde este lunes y la comisión directiva estará integrada por Juan Manuel Medina como vicepresidente primero y Hernán Botta como vicepresidente segundo.

El resto de los cargos en Newell's

En tanto, Juan Costa ocupará el cargo de secretario, acompañado por Román Guajardo como prosecretario, mientras que en el área económica, Camilo Cristia será el tesorero y Leonel Larrauri el protesorero y Javier Rebori fue designado secretario de actas.

Los vocales suplentes serán: Carlos Altieri, Valeria March, Agustín Baclini y Pablo Cerra como vocales titulares, y con Damián Ruggiero, Rubén Failla, Maximiliano Barrionuevo y Santiago Daulon.

Newell's Ignacio Boero Parque Independencia
