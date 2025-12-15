Uno Santa Fe | Ovación | partido

Se suspendió el partido de Las Leonas por condiciones climáticas

El partido entre Las Leonas y Países Bajos por la FIH Pro League fue suspendido por las adversas condiciones climáticas en Santiago del Estero. Los Leones festejaron ante Pakistán

15 de diciembre 2025
El partido entre Las Leonas y Países Bajos fue demorado más de una hora por tormenta eléctrica hasta que fue suspendido de manera definitiva.

El partido entre Las Leonas y Países Bajos, programado para el domingo 14 de diciembre, fue suspendido debido a las condiciones climáticas. De esta forma, el seleccionado nacional femenino cerró su actividad del año 2025. Por su parte, Los Leones golearon 5-1 a Pakistán como locales en Santiago del Estero, por el cuarto partido de la FIH Pro League, y cerraron una semana perfecta con cuatro encuentros disputados de manera invicta.

El seleccionado argentino femenino de hockey, Las Leonas, tenía previsto enfrentar a Países Bajos en el Estadio Provincial de Hockey de Santiago del Estero, en el marco de la Pro League 2025/26, pero el encuentro fue suspendido antes de comenzar debido a la fuerte lluvia que afectaba la región.

Las condiciones climáticas hicieron imposible el desarrollo del partido, por lo que la organización decidió posponer el encuentro para preservar la seguridad de las jugadoras y la integridad del campo de juego.

Luego de la goleada por 5 a 1 de Los Leones ante Pakistán, Las Leonas cerraban la primera ventana de la FIH Pro League 25/26 ante Países Bajos. O al menos eso parecía hasta minutos antes del inicio del encuentro, cuando fue demorado más de una hora por tormenta eléctrica hasta que fue suspendido de manera definitiva por parte del director del cotejo.

Los Leones se impusieron ante Pakistán

Excelente cierre de ventana para los Leones en el comienzo de la FIH Pro League masculina de hockey sobre césped. En el estadio Provincial de Santiago del Estero, el conjunto argentino sumó este domingo un contundente triunfo sobre Pakistán, por 5-1, para alcanzar su tercer éxito en cuatro presentaciones. Además, el elenco argentino se impuso en el restante cotejo ante Países Bajos (1-1) en los denominados shoot outs, con lo que se llevó el punto bonus adicional.

el seleccionado argentino impuso condiciones desde el comienzo, con presión alta, intensidad y circulación rápida de la bocha, lo que le permitió dominar el trámite del encuentro. Esa superioridad se reflejó rápidamente en el marcador, con una apertura temprana que desordenó al conjunto asiático y le dio tranquilidad a la Albiceleste.

Los Leones golearon a Pakistán y cerraron una semana perfecta en la Pro League.

Con el correr del primer tiempo, Argentina amplió la ventaja y empezó a liquidar el partido gracias a su eficacia en las áreas. Tomás Capurro, autor de dos tantos, fue una de las figuras del encuentro, mientras que Lucas Della Torre, Matías Martins y Nicolás Domene completaron la goleada, en una producción ofensiva de alto nivel.

Pakistán, superado en intensidad y precisión, logró descontar por intermedio de Rana, en una de las pocas aproximaciones claras que tuvo a lo largo del partido, aunque el gol no modificó el desarrollo ni el control ejercido por el conjunto albiceleste.

Durante el segundo tiempo, Los Leones mantuvieron la misma postura, sin conformarse con la diferencia obtenida. El equipo continuó atacando, mostró variantes ofensivas y sostuvo una firmeza defensiva que le permitió neutralizar cualquier intento rival, cerrando el encuentro con autoridad ante su público.

El seleccionado argentino manejó los tiempos del complemento con inteligencia, alternando posesiones largas con ataques directos, y sostuvo un alto nivel de concentración para evitar sobresaltos. La solidez defensiva y el orden colectivo fueron claves para preservar la ventaja y confirmar una victoria contundente.

La goleada no solo reflejó la superioridad en el marcador, sino también el crecimiento del equipo a lo largo de la ventana de competencia, en la que Argentina logró sostener un rendimiento regular frente a rivales de exigencia internacional.

La victoria significó el cierre ideal de una semana exigente para Argentina, que disputó cuatro partidos sin conocer la derrota, sumó puntos importantes en la FIH Pro League y dejó sensaciones muy positivas de cara a los próximos compromisos internacionales, consolidando una identidad de juego clara y competitiva.

