Sanjustino y Colón (SJ) avanzaron a cuartos de final en el Regional Amateur

Sanjustino y Colón de San Justo consiguieron el pasaje a la siguiente instancia del Regional Federal Amateur. Sanjustino derrotó por 1 a 0 a Atlético Paraná , mientras que el Conquistador avanzó tras imponerse 3–1 en el global ante Libertad de Sunchales, pese a la derrota 1–0 en el partido de vuelta disputado en Sunchales.

El Matador cerró el 2025 con un broche de oro. Le ganó a un gigante de la categoría como es Atlético Paraná (una verdadera final, y las finales se ganan), con el agónico y afónico gol gritado y aclamado, del Mago Lorenzo González, en un juego vibrante no apto para cardíacos.

Sanjustino fue superado en la primera etapa por Atlético Paraná, el equipo conducido por el santafesino Mauricio Bruno Chiementín, fue más y ganó en gran parte del mediocampo, a eso se le sumó la expulsión de Alexis Camargo, y fallos arbitrales polémicos que dejaban al hincha Albiverde preocupado.

En el complemento, apareció la tenacidad, el empuje, el amor propio y las ganas de ganar, contra el Decano que tenía momentos de complicidad arbitral, y la no sanción de un penal a favor del Verde que se vio hasta en la radio. Promediaban los últimos minutos, cuando Lorenzo González, robó el balón, tocó para Matías Ayala Vera y este ejecutó un pase preciso a espaldas del marcador Correa.

En el estadio Plácido Tita de la ciudad de Sunchales, Libertad derrotó a Colón de San Justo por 1 a 0, en el cotejo de vuelta de la 2° fase de la Región Litoral Sur, del Torneo Regional Amateur. Matías Espíndola, a los 35 minutos del segundo tiempo marcó el tanto para la victoria de "Los Tigres" sunchalenses.

Como en el encuentro de ida, El Conquistador goleó 3-0 a Libertad, en el resultado global, los de San Justo se quedaron con la clasificación a la siguiente instancia, que se jugará recién en enero y el rival será Ben Hur de Rafaela.

El Cañonero hizo un gran esfuerzo, generó situaciones y mereció ganar por un margen mayor. Pero el triunfo ante Colón de San Justo fue apenas 1 a 0 con gol de Tobías Espíndola a los 35 minutos del complemento. De este modo, los aurinegros se despidieron del TRFA con cinco triunfos, dos empates y una derrota en ocho presentaciones.

Tras la culminación de los siete de los ocho cruces de octavos de final, quedó definido el cuadro de la Región Litoral Sur del TRFA 2025/26. El partido restante fue suspendido, por lo que habrá que aguardar la resolución del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

-Colón de San Justo superó 3–1 en el global a Libertad de Sunchales y enfrentará a Ben Hur de Rafaela, que venció 7–2 en el global a Aldao. Ida en Rafaela / Vuelta en San Justo.

-Sarmiento de Maggiolo igualó 3–3 en el global ante Atlético San Jorge y avanzó tras ganar 3–2 en los penales. Ahora jugará ante Puerto San Martín, que superó 4–3 en la serie a Racing de Teodelina.

-Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Lanús de Concepción fue suspendido por agresiones del público local al plantel visitante. La ida había sido 3–0 para Juventud, pero resta la resolución del Consejo Federal. Defensores de Pronunciamiento (DEPRO) espera rival, tras vencer 3–2 en el global a Parque Sur.

-Sanjustino venció 1–0 en el global a Atlético Paraná y enfrentará a Atlético María Grande, que eliminó a Neuquén de Paraná tras igualar 1–1 y ganar 5–3 en los penales. Ida en María Grande / Vuelta en San Justo.

-Cuartos de final: (ida: 4 de enero; vuelta: 11 de enero)

P1: Colón de San Justo vs. Ben Hur de Rafaela

P2: Sarmiento de Maggiolo vs. Puerto San Martín

P3: Sanjustino vs. Atlético María Grande

P4: A definir vs. Defensores de Pronunciamiento