Atenas logró su primera victoria de la temporada de la Liga Nacional

El Griego derrotó a Racing en Chivilcoy por 83 a 80. Thomas Cooper en el local fue el goleador del juego con 34 puntos y Nicolás Zurschmitten en el vencedor con 18 unidades.

7 de octubre 2025 · 07:40hs
Atenas le ganó como visitante a Racing en Chivilcoy por 83 a 80, en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional, con una gran tarea de Thomas Cooper, en el local, quien fue goleador del juego con 34 puntos, mientras que Nicolás Zurschmitten en el vencedor convirtió 18 unidades.

El desarrollo del partido entre Racing de Chivilcoy y Atenas

El encuentro tuvo momentos de alto nivel y gran intensidad, con ambos equipos alternándose en el marcador. Sobre el cierre, la visita logró imponerse por una diferencia mínima, dejando una muy buena imagen del equipo de Chivilcoy ante su gente.

El jugador más destacado en Racing fue Thomas Cooper, autor de 34 puntos y 36 de valoración, siendo la gran figura del partido. También se destacó Emilio Stucky, con 12 puntos y 12 de valoración.

En tanto, en el conjunto cordobés, Zurschmitten fue el más sobresaliente con 18 puntos y 27 de valoración.

Atenas Liga Nacional Racing
