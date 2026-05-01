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Nicolás Varrone largará quinto en la Sprint de la Fórmula 2 en Miami

Nicolás Varrone tuvo una destacada actuación en la clasificación de la Fórmula 2 e Miami al finalizar en la sexta posición, que le permitirá largar quinto en la carrera sprint

1 de mayo 2026 · 17:04hs
Nicolás Varrone largará quinto en la Sprint de la Fórmula 2 en Miami

El piloto argentino Nicolás Varrone tuvo una destacada actuación en la clasificación de la Fórmula 2 en el Gran Premio de Miami al finalizar en la sexta posición, resultado que le permitirá largar desde el quinto puesto en la carrera sprint gracias al sistema de grilla invertida.

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El piloto argentino, representante del equipo Van Amersfoort Racing, mostró una notable evolución en apenas su segunda presentación de la temporada y consiguió ubicarse entre los principales animadores de la categoría, consolidando así uno de sus mejores desempeños desde su llegada a la F2.

Con este resultado, Varrone quedó bien posicionado de cara a la competencia sprint del sábado, donde buscará capitalizar su lugar de largada para pelear por puntos importantes en un campeonato que tuvo un arranque atípico tras modificaciones en el calendario internacional.

La sólida clasificación en Miami representa un paso importante para el argentino en su adaptación a la antesala de la Fórmula 1, donde continúa sumando experiencia y empieza a mostrarse cada vez más competitivo frente a pilotos con mayor recorrido en monoplazas.

Fórmula 2 Nicolás Varrone Miami
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