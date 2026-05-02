El uno por uno del empate con sabor a poco de Unión ante Talleres

Unión fue mucho más que Talleres, fue una máquina de errar goles y terminó rescatando un empate que lo hace depender de que no gane Defensa para pasar de fase.

Unión protagonizó una de esas noches que duelen más por lo que no se concretó que por el resultado en sí. El empate ante Talleres de Córdoba dejó al equipo con vida en el Torneo Apertura, pero también expuso una de sus principales falencias: la falta de eficacia en los metros finales. El equipo generó, dominó largos pasajes y sometió a su rival, pero no logró traducirlo en el marcador.

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En ese contexto, los rendimientos individuales mostraron contrastes marcados. Hubo jugadores que se destacaron por su empuje, claridad o protagonismo en el juego, mientras que otros quedaron en deuda, especialmente en la definición, donde se dilapidaron varias situaciones claras. La figura del arquero rival también influyó, pero la autocrítica apunta a la falta de contundencia.

Por eso, los puntajes reflejan ese escenario: un equipo que hizo méritos para ganar, pero que no estuvo fino donde se definen los partidos. Entre actuaciones destacadas, rendimientos irregulares y una sensación general de frustración, el análisis individual ayuda a entender por qué Unión terminó empatando un partido que parecía tener bajo control.

El boletín de calificaciones de Unión ante Talleres

Matías Mansilla (5): En la única que le patearon fue un golazo de Rick. De igual manera, siempre da la sensación que lo que va al arco termina en gol. No intervino nunca en el juego, debido a que lo de Talleres más allá de la conquista fue nulo en ataque.

Lautaro Vargas (6): Mucha entrega y con mucho desequilibrio por su costado, incluso asociándose muy bien con Palacios. De igual manera, le faltó claridad y sentido en los metros finales.

Maizon Rodríguez (5): Con todo Unión volcado al ataque tuvo permanentemente, junto a Ludueña, que anticipar y empujar desde el fondo. Se terminó desdibujando en el tramo final del campeonato.

Juan Pablo Ludueña (6): Siempre atento, cortando a tiempo, saliendo en el momento justo e incluso animándose a eyectarse al ataque. Gran torneo cerró el defensor que se ganó un lugar a fuerza de grandes rendimientos.

Mateo Del Blanco (5): Fue un jugador cuando pasó al ataque, decisivo y peligroso, terminó fundido. Pero otra vez le ganaron fácil en el gol, y Rick tras superarlo en el duelo anotó un golazo.

Julián Palacios (6): Uno de los mejores de Unión, incontenible, un dolor de cabeza para todo Talleres. Tuvo una pero su remate pegó en el palo. Fue muy importante por derecha y también cuando se recostó por izquierda.

Mauro Pittón (5): Siempre empuja y se entrega por el equipo, también ganó en la mayoría de los duelos, pero no tuvo la claridad y precisión para hacer jugar a Unión. De igual manera, juega como hincha y el hincha lo valora.

Rafael Profini (5): Ganó casi todos los duelos en la mitad de la cancha, salió para el ingreso de Menossi, en un momento donde Unión necesitaba más juego. Cerró una buena fase regular de torneo.

Brahian Cuello (4): Intentó, pero nunca con la claridad necesaria. Fue reemplazado en el tramo final del partido. No llegaba bien desde lo físico.

Cristian Tarragona (7): Una entrega encomiable, un desgaste para aplaudir de pie. Sin embargo, falló en la mayoría de las que tuvo. Es el corazón del equipo y tuvo su premio en el final con un golazo.

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Marcelo Estigarribia (4): Muy peleado con el arco, tuvo algunas chances para convertir, ninguna muy clara, y decidió muy mal en el primer tiempo tras un grosero error del fondo de Talleres; en vez de habilitar a Tarragona o patear al arco se la dio al arquero Herrera.

Lucas Menossi (6): Gran ingreso, haciendo méritos incluso para ser titular. En los últimos partidos cuando le tocó fue muy importante. Dispuso de un remate que le tapó Herrera, y fue el autor intelectual del golazo de Tarragona.

Tomás González (4): No aprovechó su oportunidad. Tuvo muchos minutos en cancha, por izquierda, pero no pesó.

Agustín Colazo (-): Ingresó en el final por un fundido Mauro Pittón para ir por el milagro del gol, que terminó llegando sobre el final. De igual manera, no tuvo ninguna.