Atento Colón: Acassuso volvió a ganar y es el sorpresivo único líder de la zona A

Acassuso superó de visitante a San Telmo y tiene puntaje ideal tras jugar tres partidos de la Primera Nacional. Ahora visitará a Colón

En un inicio de torneo que ya empieza a marcar tendencias, Acassuso se transformó en el gran protagonista de la Zona A de la Primera Nacional . Con puntaje ideal y una muestra de carácter fuera de casa, mira a todos desde arriba.

En su última presentación, superó como visitante 3-2 a San Telmo en un partido vibrante y ratificó su momento. Es el único equipo del grupo que ganó los tres encuentros disputados hasta el momento, una marca que lo posiciona como líder absoluto en este arranque.

El escolta es San Miguel y Almirante Brown, mientras que un pelotón expectante lo integran Ferro, Colón, Deportivo Morón y Defensores de Belgrano, todos con la intención de no perderle pisada.

Justamente, el Sabalero será el próximo desafío de Acassuso. En la fecha 5 —que se disputará una vez que se levante el paro de la Asociación del Fútbol Argentino— el líder visitará Santa Fe para medirse con Colón en un duelo que promete alto voltaje.

Otros resultados de la fecha en la Primera Nacional

image

La tabla de la zona A