Del Blanco infla el pecho en Unión: "Estamos fuertes de la cabeza"

El zurdo Mateo Del Blanco marcó uno de los goles en el 2-1 de Unión ante Instituto en el Estadio Mario Alberto Kempes y pasó de la autocrítica a la celebración

Mateo Del Blanco vivió una noche intensa en Córdoba. El triunfo de Unión por 2-1 ante Instituto lo tuvo como protagonista, pero también como parte de una secuencia que lo obligó a mirar hacia adentro antes de poder gritar.

“Fue un partido muy complicado. Empezamos ganando y por un error mío nos empatan. Pero estamos fuertes de la cabeza y lo terminamos ganando”, confesó el zurdo, con honestidad y sin esquivar responsabilidades.

La autocrítica de Mateo Del Blanco en Unión

El empate parcial fue un golpe inesperado en un trámite que ya era exigente. Sin embargo, lejos de derrumbarse, el equipo encontró respuestas. Del Blanco destacó ese aspecto como clave: la fortaleza mental para no perder el rumbo y seguir insistiendo hasta recuperar la ventaja.

El gol que marcó terminó siendo determinante para inclinar la balanza y sostener una racha que empieza a tomar forma. “No arrancamos bien, pero estos tres partidos seguidos que ganamos nos ilusionan”, agregó, reflejando el cambio de ánimo en el plantel.

Unión se metió en el lote de arriba de la Zona A y empieza a mirar la tabla con otros ojos. Del Blanco, protagonista y autocrítico, resumió el espíritu del momento: reconocer errores, levantarse rápido y sostener la ilusión con hechos.