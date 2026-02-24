Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

La AFA dispuso un paro para la semana inicial de marzo, donde Colón tenía que visita a Chaco For Ever por la fecha 4. ¿Cuándo se reanudará?

24 de febrero 2026 · 15:37hs
¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

Había logística avanzada, expectativa en alza y la ilusión de volver a copar una tribuna visitante. Pero la resolución de AFA de parar el fútbol en la primera semana de marzo alteró los planes de Colón y dejó en suspenso el viaje a Resistencia para jugar ante Chaco For Ever por la fecha 4 de la Primera Nacional.

La medida impactó cuando el operativo para recibir público rojinegro estaba encaminado, un detalle que le daba un condimento especial al encuentro. Había disponibles 5.000 generales, que ahora habrá que si se mantendrá.

Con la fecha 4 congelada, la atención ahora se traslada al escritorio. Dirigentes y autoridades deberán encontrar un hueco en un calendario ya ajustado para ubicar el compromiso pendiente. No hay aún anuncio oficial sobre el nuevo día, aunque todo indica que se buscará una ventana más adelante en la temporada.

Colón espera más novedades del camino tras el paro en la fecha 4.

Colón, pendiente de cómo será todo después del paro en la fecha 4

Mientras tanto, el torneo retomaría su curso directamente con la fecha 5. En ese escenario, Colón volvería a presentarse el sábado 14 de marzo, a las 19.30, cuando reciba a Acassuso. Así, el Sabalero cambia viaje por espera. La pelota no rodará en Chaco por ahora y el fixture suma un asterisco que todavía no tiene fecha de resolución.

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

