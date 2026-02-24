Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Muchos hinchas esperan por ver en acción a la nueva camiseta de Colón, tras las primeras dos fechas con el modelo anterior

La temporada de la Colón comenzó con cuatro puntos, producto de un triunfo y un empate, por lo que hay crédito abierto. En ambos encuentros, utilizó el modelo clásico de camiseta , aunque actualizado con los sponsors. Sin embargo, la nueva indumentaria aún no se mostró en acción y los hinchas esperan ansiosos conocerla.

Se trata del otro diseño de KYD, una versión especial en homenaje a Brigadier López, presentada recientemente en la Casa de Gobierno. Este modelo, que conjuga historia y modernidad, promete convertirse en la protagonista del próximo capítulo del Sabalero.

¿Cuándo Colón utilizará la nueva camiseta?

Extraoficialmente y tal como lo informó en redes Agustín Seissfon (@Agusseissfon), se maneja que la nueva camiseta podría usarse en la fecha 5, cuando Colón reciba a Acassuso el sábado 14 de marzo, a partir de las 19.30. La elección de ese partido no sería casual: coincide con la reanudación del torneo tras el parate de la primera semana de marzo, lo que le daría al estreno un marco especial y simbólico.

image Colón presentó la semana pasada una camiseta en homenaje a Brigadier López.

La expectativa entre los hinchas es enorme. Más allá de los resultados en la cancha, cada lanzamiento de camiseta despierta pasión, debates y curiosidad. ¿Será más clara o más oscura? ¿Se mantendrán los detalles clásicos o habrá innovaciones visibles?

Mientras tanto, el plantel continúa su preparación, enfocado en los próximos compromisos, pero con un plus: la certeza de que muy pronto vestirá un modelo que combina historia, identidad y modernidad. Para los seguidores de Colón, el sábado 14 de marzo no solo marcará un partido en el calendario, sino también el debut de una camiseta que promete dar que hablar.