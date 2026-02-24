Uno Santa Fe | Colón | Colón

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Muchos hinchas esperan por ver en acción a la nueva camiseta de Colón, tras las primeras dos fechas con el modelo anterior

24 de febrero 2026 · 16:19hs
La temporada de la Colón comenzó con cuatro puntos, producto de un triunfo y un empate, por lo que hay crédito abierto. En ambos encuentros, utilizó el modelo clásico de camiseta, aunque actualizado con los sponsors. Sin embargo, la nueva indumentaria aún no se mostró en acción y los hinchas esperan ansiosos conocerla.

• LEER MÁS: ¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

Se trata del otro diseño de KYD, una versión especial en homenaje a Brigadier López, presentada recientemente en la Casa de Gobierno. Este modelo, que conjuga historia y modernidad, promete convertirse en la protagonista del próximo capítulo del Sabalero.

• LEER MÁS: Colón volvió a los entrenamientos y el foco está puesto en Bonansea

¿Cuándo Colón utilizará la nueva camiseta?

Extraoficialmente y tal como lo informó en redes Agustín Seissfon (@Agusseissfon), se maneja que la nueva camiseta podría usarse en la fecha 5, cuando Colón reciba a Acassuso el sábado 14 de marzo, a partir de las 19.30. La elección de ese partido no sería casual: coincide con la reanudación del torneo tras el parate de la primera semana de marzo, lo que le daría al estreno un marco especial y simbólico.

Colón presentó la semana pasada una camiseta en homenaje a Brigadier López.

La expectativa entre los hinchas es enorme. Más allá de los resultados en la cancha, cada lanzamiento de camiseta despierta pasión, debates y curiosidad. ¿Será más clara o más oscura? ¿Se mantendrán los detalles clásicos o habrá innovaciones visibles?

Mientras tanto, el plantel continúa su preparación, enfocado en los próximos compromisos, pero con un plus: la certeza de que muy pronto vestirá un modelo que combina historia, identidad y modernidad. Para los seguidores de Colón, el sábado 14 de marzo no solo marcará un partido en el calendario, sino también el debut de una camiseta que promete dar que hablar.

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe