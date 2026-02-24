La temporada de la Colón comenzó con cuatro puntos, producto de un triunfo y un empate, por lo que hay crédito abierto. En ambos encuentros, utilizó el modelo clásico de camiseta, aunque actualizado con los sponsors. Sin embargo, la nueva indumentaria aún no se mostró en acción y los hinchas esperan ansiosos conocerla.
Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta
Muchos hinchas esperan por ver en acción a la nueva camiseta de Colón, tras las primeras dos fechas con el modelo anterior
Por Ovación
Se trata del otro diseño de KYD, una versión especial en homenaje a Brigadier López, presentada recientemente en la Casa de Gobierno. Este modelo, que conjuga historia y modernidad, promete convertirse en la protagonista del próximo capítulo del Sabalero.
¿Cuándo Colón utilizará la nueva camiseta?
Extraoficialmente y tal como lo informó en redes Agustín Seissfon (@Agusseissfon), se maneja que la nueva camiseta podría usarse en la fecha 5, cuando Colón reciba a Acassuso el sábado 14 de marzo, a partir de las 19.30. La elección de ese partido no sería casual: coincide con la reanudación del torneo tras el parate de la primera semana de marzo, lo que le daría al estreno un marco especial y simbólico.
La expectativa entre los hinchas es enorme. Más allá de los resultados en la cancha, cada lanzamiento de camiseta despierta pasión, debates y curiosidad. ¿Será más clara o más oscura? ¿Se mantendrán los detalles clásicos o habrá innovaciones visibles?
Mientras tanto, el plantel continúa su preparación, enfocado en los próximos compromisos, pero con un plus: la certeza de que muy pronto vestirá un modelo que combina historia, identidad y modernidad. Para los seguidores de Colón, el sábado 14 de marzo no solo marcará un partido en el calendario, sino también el debut de una camiseta que promete dar que hablar.