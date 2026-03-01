Uno Santa Fe | Unión | Unión

Pittón y el valor de insistir en Unión: "Ganar tres seguidos no es para cualquiera"

Tras el triunfo de Unión ante Instituto en Córdoba, el capitán Mauro Pittón destacó la constancia, el esfuerzo del grupo y la necesidad de no conformarse

1 de marzo 2026 · 22:35hs
Unión se llevó tres puntos grandes de Córdoba ante Instituto y continúa su escalada en la Zona A del Apertura. En un escenario exigente y ante un rival complejo, el equipo volvió a mostrar carácter. Mauro Pittón, una de las voces de experiencia del plantel, puso en palabras el momento.

“Muy contento por el triunfo y por consolidar los puntos de antes. Reafirmamos el buen rendimiento con tres puntos ante un rival complicado”, resumió, dejando en claro que la victoria no fue aislada, sino parte de un proceso.

El mediocampista hizo hincapié en el desgaste físico y mental que implicó el compromiso: “Esto es para sostener la constancia. Es complicado ganar tres partidos seguidos y todos nos exigen al máximo. Veníamos de jugar hace 72 horas y nos entregamos al máximo, entonces acomodarnos en la tabla es muy importante. Es muy meritorio”.

Para Pittón, el crecimiento también pasa por romper barreras internas: “Hay que ir rompiendo las creencias limitantes que están impuestas y meter tres triunfos seguidos para todos es valorable. Queremos que la gente se sienta representada por lo que hacemos. Por eso el esfuerzo. Es lo que tratamos de transmitirle a los más chicos. La exigencia es constante y hay que estar a la altura siempre”.

Sin caer en triunfalismos, el volante advirtió que aún hay margen para evolucionar: “Esto es fútbol y hay detalles que desde adentro trabajamos y queremos pulir, pero los rivales juegan y muchas veces imponerse en esta paridad no lo hace cualquiera. Pero no hay que quedarse solo con esto, sino ir por más”.

Finalmente, habló de la ilusión que empieza a generarse: “Obvio que el hincha al ver que el equipo gana se ilusiona, pero nosotros sabemos que tenemos que seguir mejorando y ser más pacientes. Así vamos, pero falta mucho y se vienen rivales intensos. Así que tenemos que fortalecernos”.

Embed - EL TATENGUE GANÓ UN PARTIDAZO EN CÓRDOBA Y SUEÑA DESDE LO ALTO | Instituto 1-2 Unión | RESUMEN

