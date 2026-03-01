Madelón, contundente en Unión: "No hay que aflojar y, el que se la crea, estará afuera"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, analizó el triunfo en Córdoba ante Instituto, insistión con la "prudencia" y en sostener esta "dinámica de equipo"

En Córdoba, Unión dio otro golpe de autoridad. El 2-1 ante Instituto por la fecha 8 del Apertura no solo lo acomodó en la parte alta de la Zona A, sino que confirmó un momento colectivo que ilusiona. Tras el encuentro, Leonardo Madelón dejó un análisis profundo, medido y fiel a su estilo.

“Nos encontramos dos equipos parejos que venían bien. Instituto tenía un cambio de entrenador y los controlamos bien. No cambiamos el modelo y los chicos hicieron un esfuerzo bárbaro. En el balance está bien el resultado ”, explicó el DT, destacando la solidez táctica y el compromiso del plantel.

Sobre el armado del equipo, reveló que la decisión se tomó pocas horas antes: “El equipo lo di recién a la mañana, tras preguntar. Se hizo un buen trabajo de recuperación. Hubo mucho compromiso. No es que los que quedan afuera sean menos, sino que apostamos por los que venían jugando”. Y agregó: “Estoy contento por los hinchas. El grupo está bien y vivimos de la dinámica de equipo, por lo que no podemos cambiar. Tampoco hay que creérsela disfrutar de esta racha positiva”.

En cuanto al parte médico, llevó tranquilidad: “Maizon (Rodríguez) está bien. Tiene una entorsis de tobillo, pero no es nada de gravedad. No tendría problemas para jugar, aunque hay jugadores en caso de que debamos reemplazarlo. Todos están bien”.

Leonardo Madelón, mesurado en Unión

Madelón también se refirió al sistema que viene sosteniendo: “Estamos jugando un 4-4-2 recontra ofensivo. El otro día tuvimos siete jugadas de gol e hicimos tres. Ahora estamos en un proceso de efectividad. Una vez que logramos convertir, lo sabemos cuidar”.

Lejos de euforias, el entrenador insistió en mantener la calma: “Hay que ir de a uno. Cuando uno veía la escala de equipos que tocaban y lo estamos manejando bien. Están todos conectados y damos todo. Ahora hay que disfrutar, pero cuidando todo, porque es una copa de cristal que no queremos que se rompa. No hay que aflojar. El que se la cree está afuera”.

Sobre el posible parate en el calendario, reflexionó: “Sería bueno para descansar, pero por otro lado sería bueno jugar porque venimos con esta racha. Por ahora jugamos en Avellaneda, pero no sabemos lo que puede pasar”.

El triunfo tuvo un valor histórico que el propio DT desconocía: “No sabía que nunca habíamos ganado en este estadio (Mario Alberto Kempes). Es una buena noticia. Vamos rompiendo rachas y superamos a un equipo muy bueno. Fue un partido muy parejo. Quizás nunca perdimos el orden y ahí estuvo la diferencia”.

Finalmente, dejó un mensaje que sintetiza el momento rojiblanco: “Hay que tener prudencia y paciencia, no perder el norte que tenemos. Unión está creciendo y madurando. Mis charlas son cada vez más simples porque entienden el mensaje. Tranquilos”.