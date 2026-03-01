Matías Mansilla (6): Nada que hacer en el gol de Instituto. Muy seguro para descolgar los centros, transmitiendo seguridad y aplomo en el arco de Unión. Su llegada parece ser un acierto de la dirigencia.
El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Instituto
Unión cosechó su tercer triunfo consecutivo en una semana. El jugador más destacado del Tate en la victoria ante Instituto fue Julián Palacios
Por Ovación
Lautaro Vargas (5): Le falta redondear un gran partido, se lo nota más contenido para pasar al ataque, aunque a diferencia de antes, está más atento a la marca, priorizando ese aspecto.
Maizon Rodríguez (-): En los pocos minutos que jugó demostró la seguridad que lo caracteriza, pero pese a probar e intentar seguir, debió pedir el cambio.
Juan Pablo Ludueña (6): Se afianzó como un jugador importante en el bloque defensivo, por momentos evidencia algunos errores con la pelota en los pies, pero lo suple con voluntad y concentración.
Mateo Del Blanco (7): Fue responsable del gol de Instituto, pero después se reinvindicó marcando un golazo y siendo salida permanente por el carril izquierdo, mostrando sabiduría para manejar los tiempos.
Julián Palacios (8): La figura de Unión, dos asistencias estupendas para los goles del Tate. En el primero recuperó y asistió y en el segundo hizo la pausa para meter un pase filtrado y dejar a Del Blanco de frente al arco. Desequilibrio constante.
Rafael Profini (6): Había pedido el cambio en el partido ante Sarmiento y se temía que no pudiera jugar. Se recuperó y volvió a demostrar que es un jugador muy importante, corrió y metió a lo largo de todo el partido.
LEER MÁS: No hay dos sin tres: Unión cerró una semana perfecta consiguiendo su tercer triunfo al hilo
Mauro Pittón (6): Otro partido correcto, sin lucir, es el equilibrio del equipo. Atento a los relevos, para estar siempre bien ubicado, le faltó adelantarse unos metros para pisar el área rival.
Brahian Cuello (5): Mucho sacrificio en el ida y vuelta. Casi convierte en el primer tiempo, pero su remate fue bloqueado por un defensor de Instituto. Le faltó claridad en los metros finales, pero se mostró solidario.
Marcelo Estigarribia (5): Luchó mucho de espaldas, participó del primer gol con un pase a Palacios, pero en el final desperdició una chance clarísima para aumentar el resultado.
Cristian Tarragona (7): Está de racha, tercer gol consecutivo, en este caso con un cabezazo a la carrera. Es un delantero que no se queda nunca quieto, baja a buscar el balón y automáticamente se muestra como opción de ataque. El mejor delantero del equipo.
Valentín Fascendini (6): Volvió a jugar después de algunos partidos y casi marca de cabeza. Ganó más de lo que perdió y se mostró expeditivo para despejar dentro del área.
Augusto Solari (-): En el final hizo una gran maniobra por derecha para asistir a Estigarribia. De todos modos, es un jugador que por trayectoria y experiencia debe dar un poco más.
Bruno Pittón (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora, en una acción se equivocó y casi le cuesta caro al equipo. Le sigue faltando ritmo de juego luego de una prolongada inactividad.