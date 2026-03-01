El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Instituto

Unión cosechó su tercer triunfo consecutivo en una semana. El jugador más destacado del Tate en la victoria ante Instituto fue Julián Palacios

El uno por uno de Unión en el triunfo ante Instituto.

Matías Mansilla (6): Nada que hacer en el gol de Instituto. Muy seguro para descolgar los centros, transmitiendo seguridad y aplomo en el arco de Unión . Su llegada parece ser un acierto de la dirigencia.

Lautaro Vargas (5): Le falta redondear un gran partido, se lo nota más contenido para pasar al ataque, aunque a diferencia de antes, está más atento a la marca, priorizando ese aspecto.

Maizon Rodríguez (-): En los pocos minutos que jugó demostró la seguridad que lo caracteriza, pero pese a probar e intentar seguir, debió pedir el cambio.

Juan Pablo Ludueña (6): Se afianzó como un jugador importante en el bloque defensivo, por momentos evidencia algunos errores con la pelota en los pies, pero lo suple con voluntad y concentración.

Mateo Del Blanco (7): Fue responsable del gol de Instituto, pero después se reinvindicó marcando un golazo y siendo salida permanente por el carril izquierdo, mostrando sabiduría para manejar los tiempos.

Julián Palacios (8): La figura de Unión, dos asistencias estupendas para los goles del Tate. En el primero recuperó y asistió y en el segundo hizo la pausa para meter un pase filtrado y dejar a Del Blanco de frente al arco. Desequilibrio constante.

Rafael Profini (6): Había pedido el cambio en el partido ante Sarmiento y se temía que no pudiera jugar. Se recuperó y volvió a demostrar que es un jugador muy importante, corrió y metió a lo largo de todo el partido.

LEER MÁS: No hay dos sin tres: Unión cerró una semana perfecta consiguiendo su tercer triunfo al hilo

Mauro Pittón (6): Otro partido correcto, sin lucir, es el equilibrio del equipo. Atento a los relevos, para estar siempre bien ubicado, le faltó adelantarse unos metros para pisar el área rival.

Brahian Cuello (5): Mucho sacrificio en el ida y vuelta. Casi convierte en el primer tiempo, pero su remate fue bloqueado por un defensor de Instituto. Le faltó claridad en los metros finales, pero se mostró solidario.

Marcelo Estigarribia (5): Luchó mucho de espaldas, participó del primer gol con un pase a Palacios, pero en el final desperdició una chance clarísima para aumentar el resultado.

Cristian Tarragona (7): Está de racha, tercer gol consecutivo, en este caso con un cabezazo a la carrera. Es un delantero que no se queda nunca quieto, baja a buscar el balón y automáticamente se muestra como opción de ataque. El mejor delantero del equipo.

Valentín Fascendini (6): Volvió a jugar después de algunos partidos y casi marca de cabeza. Ganó más de lo que perdió y se mostró expeditivo para despejar dentro del área.

Augusto Solari (-): En el final hizo una gran maniobra por derecha para asistir a Estigarribia. De todos modos, es un jugador que por trayectoria y experiencia debe dar un poco más.

Bruno Pittón (-): Ingresó para jugar el último cuarto de hora, en una acción se equivocó y casi le cuesta caro al equipo. Le sigue faltando ritmo de juego luego de una prolongada inactividad.