Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Armenio se impuso por 4-1 en la tanda decisiva y es finalista del Reducido de la Primera "B" Metropolitana. Colón podría tener un nuevo potencial rival.

Deportivo Armenio derrotó por 4 a 1 a Argentino de Merlo en la definición por penales y avanzó a la final del torneo reducido de la Primera B Metropolitana 2025, luego de igualar por 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, en el partido disputado esta noche, en el estadio Juan Carlos Brieva. Podría ser uno de los rivales de Colón en la Primera Nacional.

Para el equipo visitante convirtieron, desde los 12 pasos, el defensor Ian Pérez, el volante Franco Almanza, el central Lucas Medina y el delantero Jonathan Herrera.

El arquero de Armenio Iván López tuvo una buena noche, tapando el tiro del delantero Joel Ortiz. Para Argentino de Merlo convirtió el extremo Fernando Maldonado, mientras que el delantero Lucas Delgado remató desviado.

En tiempo reglamentario, los goleadores de la noche fueron el defensor Nahuel Troxler, para el “Tricolor” a los 42 minutos del primer tiempo, mientras que el volante Luciano Romero igualó para el local, a los 42 de la segunda parte.

Deportivo Armenio, con Acassuso en el horizonte

Con el triunfo por penales, Deportivo Armenio clasificó a la final del reducido por el ascenso a la Primera Nacional, instancia en la que se medirá ante Acassuso.

Deportivo Armenio abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo, con un desborde por izquierda de Almanza, cuyo centro buscapié recorrió toda el área y fue empujado al gol por Nahuel Troxler.

Con el partido cerca de terminar, el delantero Joel Ortiz cruzó un centro desde la derecha hacia la medialuna del área, permitiendo un gran remate de primera de Romero, que colgó la pelota del ángulo y puso el 1-1.

Llegada la tanda de penales, la efectividad de la visita marcó la diferencia. Los cuatro pateadores de Armenio buscaron el mismo remate, bajo sobre el poste izquierdo del arquero César Atamañuk, cuya gran altura le generaba dificultades para llegar al rincón.

Además, Iván López se quedó con el tiro bajo de Joel Ortiz y Maldonado remató alto, permitiendo que el atacante Jonathan Herrera, recordado por marcarle tres goles a Talleres en Copa Argentina, sentencie la serie.