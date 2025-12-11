Uno Santa Fe | Ovación | Armenio

Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Armenio se impuso por 4-1 en la tanda decisiva y es finalista del Reducido de la Primera "B" Metropolitana. Colón podría tener un nuevo potencial rival.

Ovación

Por Ovación

11 de diciembre 2025 · 07:29hs
Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Deportivo Armenio derrotó por 4 a 1 a Argentino de Merlo en la definición por penales y avanzó a la final del torneo reducido de la Primera B Metropolitana 2025, luego de igualar por 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, en el partido disputado esta noche, en el estadio Juan Carlos Brieva. Podría ser uno de los rivales de Colón en la Primera Nacional.

Para el equipo visitante convirtieron, desde los 12 pasos, el defensor Ian Pérez, el volante Franco Almanza, el central Lucas Medina y el delantero Jonathan Herrera.

El arquero de Armenio Iván López tuvo una buena noche, tapando el tiro del delantero Joel Ortiz. Para Argentino de Merlo convirtió el extremo Fernando Maldonado, mientras que el delantero Lucas Delgado remató desviado.

En tiempo reglamentario, los goleadores de la noche fueron el defensor Nahuel Troxler, para el “Tricolor” a los 42 minutos del primer tiempo, mientras que el volante Luciano Romero igualó para el local, a los 42 de la segunda parte.

Deportivo Armenio, con Acassuso en el horizonte

Con el triunfo por penales, Deportivo Armenio clasificó a la final del reducido por el ascenso a la Primera Nacional, instancia en la que se medirá ante Acassuso.

Deportivo Armenio abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo, con un desborde por izquierda de Almanza, cuyo centro buscapié recorrió toda el área y fue empujado al gol por Nahuel Troxler.

Con el partido cerca de terminar, el delantero Joel Ortiz cruzó un centro desde la derecha hacia la medialuna del área, permitiendo un gran remate de primera de Romero, que colgó la pelota del ángulo y puso el 1-1.

Llegada la tanda de penales, la efectividad de la visita marcó la diferencia. Los cuatro pateadores de Armenio buscaron el mismo remate, bajo sobre el poste izquierdo del arquero César Atamañuk, cuya gran altura le generaba dificultades para llegar al rincón.

Además, Iván López se quedó con el tiro bajo de Joel Ortiz y Maldonado remató alto, permitiendo que el atacante Jonathan Herrera, recordado por marcarle tres goles a Talleres en Copa Argentina, sentencie la serie.

Armenio Argentino de Merlo Reducido
Noticias relacionadas
Marcelo Delgado no confirmó la continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca.

"Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca"

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final del Torneo Clausura.

La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

Real Madrid perdió como local 2-1 ante Manchester City.

Real Madrid cayó ante Manchester City por la Champions League

Las Leoncitas le ganaron a China y jugarán la final ante Países Bajos.

Las Leoncitas golearon a China y son finalistas del Mundial Junior de hockey

Lo último

Cómo les fue a Racing y Estudiantes con Nicolás Ramírez como árbitro

Cómo les fue a Racing y Estudiantes con Nicolás Ramírez como árbitro

Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Último Momento
Cómo les fue a Racing y Estudiantes con Nicolás Ramírez como árbitro

Cómo les fue a Racing y Estudiantes con Nicolás Ramírez como árbitro

Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Atento Colón: Armenio le ganó a Argentino de Merlo y es finalista del Reducido

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados por EPE para este jueves

Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca

"Estamos evaluando si Úbeda seguirá siendo el DT de Boca"

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles