Ocho equipos comenzarán a disputar los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Colón recibirá a Deportivo Morón en busca del segundo ascenso a Primera.

La Primera Nacional ingresará este fin de semana en una instancia determinante de la pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Los ocho equipos que continúan en carrera disputarán los partidos de ida de los cuartos de final del Reducido, con Colón como uno de los protagonistas. El Sabalero recibirá a Deportivo Morón este sábado desde las 17:30 en Santa Fe.

LEER MAS: Colón va por el primer golpe ante Morón en una tarde decisiva para seguir soñando con el ascenso

Colón y otros cinco equipos abren los cuartos de final este sábado

La actividad comenzará a las 17, cuando Ciudad de Bolívar reciba a Atlanta en el estadio Municipal Eva Perón, en un compromiso que tendrá un significado especial para el conjunto bolivarense.

El equipo local continúa protagonizando una campaña histórica y buscará dar otro paso en su primera gran aventura por llegar a la máxima categoría. Con el respaldo de su público, intentará conseguir una diferencia que le permita afrontar la revancha con mayores posibilidades.

El encuentro será dirigido por Daniel Zamora, acompañado por Adrián Delbarba y Sebastián Pumetti como asistentes, mientras que Gonzalo Pereira será el cuarto árbitro.

La particularidad será que Zamora dirigirá por primera vez a Ciudad de Bolívar. La serie se resolverá el sábado 28 de noviembre en Villa Crespo, donde Atlanta tendrá la oportunidad de definir la clasificación ante su gente.

A las 17:30 llegará el turno de Colón, que enfrentará a Deportivo Morón en el estadio Brigadier López.

El equipo conducido por Iván Delfino viene de superar a Midland en los octavos de final y buscará conseguir una victoria que le permita viajar con ventaja al partido de vuelta.

Sin embargo, el Sabalero tendrá enfrente a un rival que ya consiguió derrotarlo en las dos oportunidades en las que se enfrentaron durante la fase regular de la Primera Nacional 2026.

Además, el Gallo contará con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la etapa clasificatoria, por lo que Colón necesitará imponerse en el resultado global para avanzar a semifinales.

El encuentro será arbitrado por Fabrizio Llobet, quien tiene un antecedente favorable con el conjunto santafesino: lo dirigió en cuatro oportunidades, con tres victorias y un empate.

La revancha se disputará el viernes 27 de noviembre, desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

El último encuentro del sábado comenzará a las 21:30, cuando Gimnasia y Esgrima de Jujuy reciba a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto.

Será una serie que tendrá un condimento especial por los antecedentes entre ambos equipos. En octubre de 2025 protagonizaron un cruce por el Reducido que terminó envuelto en una fuerte polémica.

En aquella oportunidad, el Lobo jujeño ganaba 1-0 con un gol de Alejandro Quintana, pero el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el encuentro durante el entretiempo después de denunciar presuntas amenazas e intimidaciones.

Posteriormente, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió darle por perdido el partido a Gimnasia y otorgarle una victoria por 3-0 a Deportivo Madryn. En la revancha, el Aurinegro ganó 1-0 y consiguió avanzar de ronda.

Meses después, la Fiscalía desestimó la denuncia presentada por el árbitro al considerar que no se había vulnerado la seguridad del cuerpo arbitral.

Ahora, ambos volverán a encontrarse en una instancia decisiva. Deportivo Madryn llega después de eliminar a Deportivo Maipú en otro encuentro que terminó con intervención disciplinaria.

El equipo chubutense ganaba 3-1 cuando el partido fue suspendido a los 36 minutos del segundo tiempo, luego de que un artefacto pirotécnico explotara cerca del arquero visitante, Nahuel Galardi.

La AFA determinó que se mantuviera el resultado registrado al momento de la interrupción, lo que confirmó la clasificación del conjunto dirigido por Luis García.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy viene de superar 2-0 a Almirante Brown, con goles de Mauro Cachi y Abel Argañaraz.

Ambos equipos finalizaron cuartos en sus respectivas zonas: el Lobo sumó 58 puntos en la Zona B, mientras que Madryn consiguió 60 unidades en la Zona A.

El historial también favorece al Aurinegro, que registra tres victorias, un empate y una derrota en cinco enfrentamientos, incluyendo el triunfo administrativo de 2025.

El árbitro del encuentro será Bruno Amiconi, acompañado por Juan Del Fueyo y Ernesto Callegari como asistentes, mientras que Francisco Acosta será el cuarto árbitro.

Gimnasia y Tiro cierra la ida ante Tristán Suárez: cómo se define el Reducido

La actividad de los cuartos de final se completará el domingo, cuando Gimnasia y Tiro de Salta reciba a Tristán Suárez desde las 21, en el estadio Gigante del Norte.

El encuentro tendrá como árbitro principal a Javier Delbarba y enfrentará a dos equipos que buscarán dar el primer paso hacia las semifinales.

El conjunto de Ezeiza llega a esta instancia después de haber disputado la definición por el primer ascenso frente a Godoy Cruz, que consiguió el título de la Primera Nacional y aseguró su participación en la Liga Profesional 2027.

De esta manera, Tristán Suárez tendrá una nueva oportunidad de pelear por el salto de categoría, mientras que Gimnasia y Tiro intentará aprovechar la localía para comenzar la serie con un resultado favorable.

La programación completa de los cuartos de final:

Sábado 21 de noviembre

17:00: Ciudad de Bolívar vs. Atlanta. Estadio Municipal Eva Perón. Árbitro: Daniel Zamora.

17:30: Colón vs. Deportivo Morón. Estadio Brigadier López. Árbitro: Fabrizio Llobet.

21:30: Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn. Estadio 23 de Agosto. Árbitro: Bruno Amiconi.

Domingo 22 de noviembre

21:00: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Tristán Suárez. Estadio Gigante del Norte. Árbitro: Javier Delbarba.

Los cuartos de final se disputarán mediante series de ida y vuelta. Los equipos que finalizaron mejor ubicados en la fase regular tendrán la posibilidad de cerrar sus respectivas llaves como locales.

Además, contarán con ventaja deportiva en caso de igualdad en el marcador global, un beneficio que puede resultar determinante para conseguir la clasificación.

Con Godoy Cruz ya ascendido, solamente queda un lugar disponible en la máxima categoría del fútbol argentino.

Por eso, Colón, Deportivo Morón, Ciudad de Bolívar, Atlanta, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Madryn, Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez comenzarán una nueva batalla por el segundo ascenso, con cuatro series que prometen emociones y definiciones hasta el último minuto.