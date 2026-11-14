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Colón y su gente: una previa cargada de ilusión por el sueño del ascenso

El Sabalero recibirá a Midland desde las 18 por los octavos del Reducido. La campaña de beneficios impulsada por la dirigencia tuvo respuesta y elevó la expectativa para una tarde decisiva.

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2026 · 18:20hs
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Colón y su gente: una previa cargada de ilusión por el sueño del ascenso

Santa Fe comienza a palpitar una jornada especial. Colón afrontará este sábado un compromiso determinante ante Midland, por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, y el acompañamiento de su gente ya se hace sentir. La iniciativa de la comisión directiva, con beneficios para los hinchas, permitió sumar nuevos socios y alcanzar un dato contundente: todas las plateas quedaron agotadas.

LEER MAS: Cómo le fue a Colón con Juan Pablo Loustau como árbitro

El Brigadier se prepara para una tarde de fiesta rojinegra

Desde las 18, el estadio Brigadier López será escenario de un cruce a todo o nada para el conjunto de Iván Delfino. La expectativa creció con el correr de las horas y la respuesta de los simpatizantes quedó reflejada en la venta de localidades y en el movimiento societario.

La propuesta de la dirigencia para acercar a los hinchas tuvo una repercusión positiva: Colón incorporó nuevos asociados y completó la disponibilidad de sus plateas. De esta manera, el Sabalero espera contar con un marco importante en una instancia en la que el aliento puede convertirse en un impulso fundamental.

La ilusión de avanzar hacia el objetivo del ascenso vuelve a reunir al pueblo rojinegro en el estadio, con la expectativa de acompañar al equipo durante los 90 minutos.

Colón busca dar otro paso hacia el ascenso

El encuentro tendrá carácter eliminatorio y contará con Juan Pablo Loustau como árbitro principal. El Sabalero dispone de una ventaja deportiva: si hay igualdad al término del tiempo reglamentario, será el equipo santafesino el que avance a los cuartos de final. Midland, en cambio, estará obligado a ganar para seguir en competencia.

Colón llega después de terminar quinto en la Zona A, con 60 puntos, y de vencer 2-0 a Defensores de Belgrano en su última presentación de la fase regular. El conjunto bonaerense también finalizó quinto, aunque en la Zona B, con 55 unidades.

En lo futbolístico, Delfino mantiene una duda para completar la formación. Facundo Castet regresará al lateral izquierdo en reemplazo de Sebastián Olmedo, mientras que la ausencia de Franco García abre una disputa en la mitad de la cancha entre Darío Sarmiento e Ignacio Antonio. El primero llega mejor perfilado luego de superar una molestia física, aunque la alternativa del volante podría modificar el esquema.

Con las plateas agotadas, nuevos socios y la ilusión intacta, el Brigadier López se prepara para acompañar a Colón en otro capítulo decisivo de su camino hacia el ascenso.

Colón
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