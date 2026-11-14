El uno por uno de Colón en la gran victoria frente a Midland

Fueron varios los futbolistas que mostraron un buen rendimiento y que le permitieron a Colón alimentar el sueño del ascenso

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Midland.

Tomás Giménez (7): Clave en el resultado, en el primer tiempo el arquero de Colón tapó dos mano a mano, el primero de ellos con el el partido empatado. Otra valla en cero para demostrar seguridad y confiabilidad.

Mauro Peinipil (5): En el primer tiempo quedó un par de veces mal parado cuando Midland atacó por su sector. En el segundo tiempo mejoró, pero igualmente debe ser más participativo en ataque.

Nicolás Thaller (5): No se mostró tan seguro, discreto rendimiento del marcador central que trató de no complicarse, pero que no tuvo el rendimiento de otros partidos.

Federico Rasmussen (8): El gol para darle el triunfo al equipo y un par de cruces salvadores para evitar que el rival convierta. Es por lejos el mejor defensor del equipo y una garantía a la hora de defender.

Facundo Castet (5): Fue amonestado por una dura infracción en la primera etapa, pero más allá de eso, se lo vio con algunos problemas a la hora de marcar y cerrar su sector.

Federico Lértora (6): Correcto partido, fue el volante más retrasado del equipo y el que le dio equilibrio. En el segundo tiempo fue amonestado e inmediatamente reemplazado ya que viene jugando en inferioridad física.

Agustín Toledo (6): Mucha dinámica para correr y meter, es un jugador con movilidad que aporta intensidad, aún cuando por momentos se pasa de revoluciones y se equivoca en algunas entregas.

Darío Sarmiento (5): Se estacionó por derecha y buscó jugar por abajo, le costó el ritmo del partido, pero pidió siempre el balón y por momentos debió retroceder para dar una mano en la recuperación.

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Ignacio Lago (7): Quizás le faltó el gol, ya que el arquero le tapó un remate en el primer tiempo. De todos modos fue muy importante para jugar de primera y acelerar los ataques, cuando apareció marcó la diferencia.

Julián Marcioni (7): Un muy buen primer tiempo en donde desniveló cada vez que encaró haciendo amonestar a varios jugadores de Midland. Participó de la jugada del gol ganando de cabeza y siempre se mostró desequilibrante.

Alan Bonansea (5): No se le puede reprochar la falta de entrega y la voluntad para pelear todos los balones. Pero el gol se le sigue negando, en el arranque falló una media vuelta y luego el arquero rival le tapó un cabezazo.

Ignacio Antonio (4): Ingresó para darle oxígeno y combate a la zona media, pero la realidad es que no jugó bien, le costó hacer pie ya sea para recuperar como para intentar salir de contra.

Matías Muñoz (4): Entró junto con Antonio y también defeccionó en el mediocampo. Se retrasó demasiado no pudo plantarse en la zona central y corrió desde atrás a los jugadores de Midland.

Sebastián Olmedo (-): Su ingreso fue para conformar una línea de cinco y si bien no jugó tantos minutos fue importante yendo al piso y bloqueando el remate de Flores.

Zahir Ibarra (-): Jugó pocos minutos y se posicionó como lateral por derecha reemplazando a Peinipil. Casi que no participó del juego por que Midland atacó por el otro sector.

Franco García (-): Volvió a jugar luego de la lesión que lo marginó de los últimos compromisos. Dispuso de una chance clara para marcar pero no definió bien.