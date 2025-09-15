Este domingo se jugó de manera completa el capítulo 4 del certamen Clausura Femenino de Mayores.
República del Oeste sigue como único puntero del Clausura Femenino
República del Oeste le quitó el invicto a Gimnasia, a quien le ganó en el Malvinas Argentinas por 51-43 para mantenerse como líder del Clausura Femenino.
Por Ovación
15 de septiembre 2025 · 08:04hs
En el Malvinas Argentinas, el República del Oeste le cortó el invicto a Gimnasia, mientras que CUST alcanzó su primer éxito en el Enzo Scocco ante Alma Juniors.
TORNEO CLAUSURA - FECHA 4
República del Oeste 51 (Irina Aballay 16) - Gimnasia 43 (Ludmila Theiler 13)
Alma Juniors 41 (Mía Andereggen 14) - CUST 52 (Paula Lazcano 17)