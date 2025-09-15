Uno Santa Fe | Policiales | Blas Parera

Grave ataque en Blas Parera: apuñalaron a un motociclista para robarle la moto

El conductor fue operado de urgencia en el hospital Iturraspe tras recibir varias cuchilladas en la espalda. El delincuente fue detenido en un operativo del Comando Radioeléctrico.

Por Juan Trento

15 de septiembre 2025 · 10:50hs
El hombre detenido y el arma utilizada para herir al dueño de la moto

Este domingo al mediodía, un violento episodio tuvo lugar en avenida Blas Parera y calle Misiones, en el norte de la ciudad. Una pareja que circulaba en motocicleta fue interceptada por un delincuente que intentó robarles el vehículo. El conductor se resistió al asalto y recibió varias puñaladas en la espalda, quedando gravemente herido.

El ataque y la captura del agresor

El violento ataque fue registrado por las cámaras de videovigilancia del sistema de seguridad de la zona. Gracias a esa información, patrulleros del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe llegaron rápidamente al lugar, dialogaron con la acompañante del motociclista y desplegaron un operativo cerrojo.

En avenida Blas Parera y J. R. Méndez, los uniformados apresaron al agresor, identificado como R. M. S., de 32 años, quien fue trasladado a la Comisaría 8ª. En la continuidad del operativo, los agentes hallaron en la esquina de Blas Parera y Río Negro una cuchilla de carnicero de 25 centímetros (15 de hoja y 10 de mango), utilizada para consumar el ataque.

Estado del motociclista herido

El conductor apuñalado, identificado como G. N. A., de 35 años, fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, donde fue recibido por médicos de Emergentología. Tras ser intervenido quirúrgicamente, permanece internado bajo cuidados médicos y en observación.

Intervención judicial y peritajes

La novedad fue comunicada a la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el aprehendido continúe privado de su libertad y se lo identifique formalmente como presunto autor del delito de lesiones dolosas.

Asimismo, dispuso la realización de peritajes criminalísticos a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) para recolectar las pruebas del caso.

