Atlético del Rosario no encuentra el rumbo en la URBA

En Estancias del Pilar, en el gran Buenos Aires, Plaza cayó en cancha de Champagnat por 36 a 20. Se trató de la 11° derrota de Atlético del Rosario en el certamen porteño. Pedro de Haro (1 penal y 1 try), Facundo Gerosa (1 try), Ramiro Musio (1 try) y Manuel Nogués (1 conversión) fueron los autores de los tantos rosarinos.

El próximo compromiso de Atlético del Rosario será ante Alumni (3º, 44 puntos), el 3 agosto, tras el receso invernal.El líder del torneo sigue siendo Belgrano Athletic (50 puntos), que este domingo, superó al CASI (2º, 45 puntos) en La Catedral por 41-37.

En los restantes partidos de la 13ª fecha del Top 12 los resultados fueron: Alumni derrotó a San Luis 19 a 16, Regatas de Bella Vista cayó ante Hindú 35 a 20, CUBA doblegó a Buenos Aires Cricket 30 a 10, y Cardenal Newman venció de visitante al San Isidro Club por 30 a 10.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Belgrano Athlétic 50; CASI 45; Alumni 44; Newman 40; SIC 39; CUBA 30; San Luis 29; Buenos Aires C%RC 27; Hindú 26; Regatas BV 18; Champagnat 17; Atlético del Rosario 5.

En la próxima fecha jugarán Atlético del Rosario con Alumni, Belgrano Athletic con CUBA, Newman con Champagnat, Hindú con el CASI, Buenos Aires con SIC y San Luis con Regatas de Bella Vista.

Síntesis:

Champagnat 36- Atlético del Rosario 20

Champagnat: Tomás Distel, Joaquín Guerra y Marcos Magaró; Iñaki Ustariz y Tobías Rivas Orozco; Matías Alonso Boto, Lucas Moresco y Matías Muniagurria; Martín Graciarena y Santos Panelo; Tomás Baca Castex, Tobías Imbrosciano, Tomás Cotter Daireaux, Facundo Rufino y Gonzalo Costaguta. Entrenadores: Facundo Villanueva, Federico Domínguez y Fernando Guatieri. Luego ingresaron: Alberto Adissi, Tomás Alonso Boto, Manuel Mauvecín, Marcos Lafuente, Pedro del Piano y Felipe Rojo.

Atlético del Rosario: Ezequiel Reyes, Matías Malanos y Agustín Fernández; Matías Kremer y Octavio Capella; Ignacio Ferrer, José Cáceres y Lucas Malanos; Felipe Nogués y Ramiro Musio; Maximiliano Fiscella, Pedro de Haro, Federico Martín, Facundo Gerosa y Guido Vidalle. Entrenadores: Alberto Alcaín, Leandro Dañil, Gonzalo Ferrari y Franco Rossi. Luego ingresaron: Ramiro Rubio, Ignacio de Haro, Ignacio Sapino, Federico Mayol, Bruno Montenegro y Nicolás Cripovich.

Primer tiempo: 9' penal de Pedro de Haro (AR), 16' try de Tobías Díaz Orozco convertido por Tobías Imbrosciano (C), 28' try de Martín Graciarena convertido por Tobías Imbrosciano (C), 30' try de Facundo Gerosa convertido por Pedro de Haro (AR), 36' try de Tomás Baca Castex (C), 40' penal de Pedro de Haro (AR).

Segundo tiempo: 2' try de Matías Graciarena convertido por Tobías Imbrosciano (C), 6' try de Tomás Baca Castex convertido por Tobías Imbrosciano (C), 20' try de Ramiro Musio convertido por Pedro de Haro (AR), 32' penal de Pedro del Piano (CH).