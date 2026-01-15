Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Atlético de Madrid blindó a Giuliano Simeone con una cláusula récord y contrato hasta 2030

El delantero argentino renovó su vínculo con Atlético de Madrid y quedó protegido con una cláusula de 500 millones de euros.

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 18:28hs
Atlético de Madrid blindó a Giuliano Simeone con una cláusula récord y contrato hasta 2030

Atlético de Madrid oficializó este jueves la renovación de contrato de Giuliano Simeone hasta junio de 2030 y estableció una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una decisión estratégica para asegurar la continuidad de uno de los futbolistas que más crecimiento mostró en el último tiempo dentro del plantel profesional.

Blindaje total en el Atlético de Madrid

La dirigencia del Atlético de Madrid avanzó con firmeza para proteger a uno de sus activos más valiosos. La extensión contractual, acompañada por una cláusula excepcional, responde al interés que el atacante argentino comenzó a despertar en el mercado europeo y a la necesidad del club de garantizar estabilidad deportiva a largo plazo.

Con apenas 23 años, Giuliano Simeone se ganó un lugar central dentro de la estructura del equipo. Su renovación no sorprendió puertas adentro, pero sí marcó un punto de inflexión en su carrera, al ubicarlo entre los jugadores mejor resguardados de la institución.

De promesa a pieza clave del equipo

Hace tiempo que el delantero dejó atrás cualquier debate vinculado a su apellido. A fuerza de rendimiento, intensidad y versatilidad, construyó un camino propio en el primer nivel del fútbol español. Capaz de cumplir funciones ofensivas y defensivas, presionar alto y atacar espacios con decisión, se transformó en un engranaje clave del funcionamiento colectivo.

El cuerpo técnico valoró especialmente su sacrificio táctico y mentalidad competitiva, atributos alineados con el ADN histórico del club. Esa regularidad fue determinante para que la dirigencia activara el llamado “operativo blindaje”.

Respaldo institucional y proyección internacional

El nuevo contrato refleja algo más que una mejora salarial: simboliza la confianza plena en su proyección deportiva. La cláusula, habitual solo en figuras consolidadas, funciona también como un mensaje directo al mercado y a los clubes interesados en su evolución.

El crecimiento de Simeone tuvo impacto más allá del ámbito rojiblanco. Sus actuaciones le abrieron la puerta de la Selección argentina, confirmando su proyección internacional y su lugar entre los futbolistas a seguir en el mediano plazo.

Atlético de Madrid Giuliano Simeone
Noticias relacionadas
Villa Dora debutará ante Gimnasia de La Plata en la Liga Argentina Femenina.

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

La FIFA puso a la venta este miércoles las entradas para el Mundial de Qatar 2022.

Un campeón del mundo vuelve a quedar en la órbita de los gigantes de Europa

boca vuelve a mirar a europa en su plan para la libertadores

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

los torneos que afrontaran los cinco grandes del futbol argentino en 2026

Los torneos que afrontarán los cinco grandes del fútbol argentino en 2026

Lo último

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Último Momento
Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Ovación
El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus