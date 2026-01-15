Atlético de Madrid blindó a Giuliano Simeone con una cláusula récord y contrato hasta 2030

El delantero argentino renovó su vínculo con Atlético de Madrid y quedó protegido con una cláusula de 500 millones de euros.

Atlético de Madrid oficializó este jueves la renovación de contrato de Giuliano Simeone hasta junio de 2030 y estableció una cláusula de rescisión de 500 millones de euros , una decisión estratégica para asegurar la continuidad de uno de los futbolistas que más crecimiento mostró en el último tiempo dentro del plantel profesional.

La dirigencia del Atlético de Madrid avanzó con firmeza para proteger a uno de sus activos más valiosos. La extensión contractual, acompañada por una cláusula excepcional, responde al interés que el atacante argentino comenzó a despertar en el mercado europeo y a la necesidad del club de garantizar estabilidad deportiva a largo plazo.

Con apenas 23 años, Giuliano Simeone se ganó un lugar central dentro de la estructura del equipo. Su renovación no sorprendió puertas adentro, pero sí marcó un punto de inflexión en su carrera, al ubicarlo entre los jugadores mejor resguardados de la institución.

De promesa a pieza clave del equipo

Hace tiempo que el delantero dejó atrás cualquier debate vinculado a su apellido. A fuerza de rendimiento, intensidad y versatilidad, construyó un camino propio en el primer nivel del fútbol español. Capaz de cumplir funciones ofensivas y defensivas, presionar alto y atacar espacios con decisión, se transformó en un engranaje clave del funcionamiento colectivo.

El cuerpo técnico valoró especialmente su sacrificio táctico y mentalidad competitiva, atributos alineados con el ADN histórico del club. Esa regularidad fue determinante para que la dirigencia activara el llamado “operativo blindaje”.

Respaldo institucional y proyección internacional

El nuevo contrato refleja algo más que una mejora salarial: simboliza la confianza plena en su proyección deportiva. La cláusula, habitual solo en figuras consolidadas, funciona también como un mensaje directo al mercado y a los clubes interesados en su evolución.

El crecimiento de Simeone tuvo impacto más allá del ámbito rojiblanco. Sus actuaciones le abrieron la puerta de la Selección argentina, confirmando su proyección internacional y su lugar entre los futbolistas a seguir en el mediano plazo.