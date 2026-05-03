River perdió con Atlético Tucumán y se fue silbado

En condición de local, River cayó 1-0 contra Atlético Tucumán y pese a ser 2° en la Zona B, los hinchas lo despidieron con silbidos

River cayó por 1-0 con Atlético Tucumán en un partido en el que fue de menos a más pero no tuvo precisión y que disputaron esta noche, en el estadio Monumental, por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026. El único gol de partido fue convertido por el extremo Renzo Tesuri, cuando iban 18 minutos de la primera etapa.

La derrota no tiene consecuencias para el “Millonario”, con el segundo puesto de la zona B garantizado con 29 puntos y la posibilidad de probar un equipo alternativo, mientras que el equipo de Julio César Falcioni pudo conseguir su primer triunfo como visitante desde el 24 de enero de 2025 y cerró la fase regular en el 13° puesto, con 14 puntos.

El equipo que conduce Eduardo Coudet todavía no tiene confirmado su rival en los octavos de final, puede ser San Lorenzo o, si gana por dos goles de diferencia, Defensa y Justicia, mientras que el “Decano” del fútbol tucumano no pudo clasificar entre los ocho mejores.

La primera llegada fue del local, a los seis minutos, con una doble pared en la que el defensor Fabricio Bustos se cerró contra el área rival y sacó un remate, que salió alto y por encima del travesaño.

La visita abrió el marcador cuando iban 18 minutos del primer tiempo, con una gran gambeta por el costado izquierdo del volante Franco Nicola ante el defensor Germán Pezzella, que puso un centro al segundo palo y le quedó al lateral Maximiliano Villa, cuyo defectuoso remate sirvió como pase atrás para que Renzo Tesuri defina de primera y ponga el 1-0.

River volvió a atacar con peligro a los 26 minutos, cuando una combinación entre los delanteros Facundo Colidio y Agustín Ruberto permitió el remate de zurda del segundo, que salió contra el poste izquierdo del arquero Luis Ingolotti, que pudo desviar.

Un minuto después, en un córner en el que Ingolotti erró el cálculo a la hora de cortar el centro, Pezzella tuvo todo el arco a disposición para rematar al gol, pero su tiro salió alto.

El “Millonario” volvió a llegar con riesgo cuando iban 38 minutos del tiempo, tras una mala y lejana salida de Ingolotti, que terminó afuera del área y le entregó la pelota al delantero Ian Subiabre, que salió hacia el costado izquierdo antes de definir por elevación, errando su disparo por el primer palo.

El conjunto tucumano tuvo un nuevo acercamiento de peligro en el último minuto reglamentario, con un contraataque en el que el extremo Nicolás Laméndola avanzó hasta el borde del área y abrió hacia la derecha para el remate del delantero Leandro “Loco” Díaz, que no pudo superar el achique del arquero Santiago Beltrán.

La primera llegada del complemento fue del local, con un avance desde la izquierda hacia el medio del delantero Lautaro Pereyra, que eludió a un rival y sacó un disparo que se fue muy cerca del segundo palo.

River volvió a llegar cuando iban 10 minutos, con un pase atrás desde la izquierda de Pereyra para el control del mediocampista Kendry Páez en el área grande, que remató sin poder darle recorrido a la pierna derecha y terminó entregándole la pelota en las manos al guardameta del “Decano”.

Nueve minutos después, un centro flotado desde la derecha fue controlado por el atacante Facundo Colidio, de espaldas al arco, quien pivoteó para el remate de primera del delantero Maximiliano Salas, que no enganchó bien la pelota y desvió su tiro por el poste izquierdo de Ingolotti.

A los 21 minutos Salas volvió a generar peligro: recibió un centro desde la izquierda y cabeceó saltando hacia atrás, con un disparo que dio en el travesaño.

En 43 minutos del segundo tiempo, un centro atrás de Laméndola tras un cambio de frente le llegó al lateral Ignacio Galván, que definió de primera dentro del área chica pero su disparo fue bloqueado.

En el tercer minuto de descuento, el talentoso enganche Juan Fernando Quintero sacó un remate bajo al primer palo desde afuera del área, el cual fue contenido sin dar rebote por Ingolotti, de destacada actuación.