Atlético de Madrid fue goleado por el Rayo Vallecano y quedó a 15 puntos de la cima

El Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone recibió un fuerte golpe con Rayo Vallecano, que lucha por la permanencia en la Liga de España.

15 de febrero 2026 · 16:16hs
El Atlético de Madrid del entrenador argentino Diego Simeone fue goleado 3-0 por el Rayo Vallecano, en el marco de la fecha 24 de LaLiga de España y quedó a 15 puntos del líder, Real Madrid.

El equipo madrileño llegaba a este partido tras una categórica victoria por 4-0 sobre el Barcelona en la ida de la semifinal de la Copa del Rey, el jueves en el estadio Civitas Metropolitano.

En cuanto a LaLiga, su último partido fue el pasado domingo cuando cayó 1-0 con el Real Betis en condición de local. En este certamen, los dirigidos por el argentino Simeone se ubicaban en la cuarta posición con 45 puntos, a quince del líder Real Madrid.

Esta mañana en el Municipal de Butarque ante el comprometido con el descenso Rayo Vallecano, el equipo de Vallecas abrió el marcador a los 40 minutos con el gol de Fran Pérez. Tras las bicicletas del rumano Andrei Ratiu encarando al italiano Matteo Ruggeri sobre la izquierda, el defensor metió el buscapié al segundo palo para Pérez que le pegó de primera y puso el 1-0.

Tan solo cinco minutos después, los del Iñigo Pérez aumentaron la ventaja con el gol de Óscar Valentín. Con la misma fórmula del desborde por la izquierda y el buscapié al segundo palo, el marroquí Ilias Akhomach remató y el arquero esloveno Jan Oblak lo contuvo, con la fortuna para los vallecanos que el rebote le quedó a Valentín que solo tuvo que empujarla para marcar el 2-0.

Ya en el complemento, a los 31 minutos, el Rayo Vallecano selló la goleada con el tanto del senegalés Nobel Mendy. Sobre la derecha, el mediocampista Gerard Gimbau tocó en corto con Álvaro García en un tiro de esquina y este envió un centro al área para Mendy que se elevó y, de cabeza, puso el 3-0 final.

Durísimo golpe para un Atlético de Madrid que se cae en la tabla

Con este resultado, el Atlético de Madrid estiró a 15 puntos la diferencia que mantiene el Real Madrid sobre estos y quedó en la cuarta posición. En esta derrota, los argentinos Nahuel Molina, Nicolás González y Thiago Almada fueron titulares mientras que Julián Álvarez ingresó en el complemento y Juan Musso y Giuliano Simeone no sumaron minutos.

La jornada de domingo en el fútbol español inició con la victoria 2-1 del Athletic Club de Bilbao sobre el Real Oviedo en el estadio Municipal Carlos Tartiere.

Los partidos que cerrarán este día en España serán Levante ante Valencia y el Mallorca ante el Betis.

