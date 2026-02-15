Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Una figura de Independiente se lesionó y se perderá los próximos tres partidos

El jugador no jugará ante Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero.

15 de febrero 2026 · 14:24hs
El delantero de Independiente, Santiago Montiel, sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda y será baja por 21 días, por lo que se perderá los próximos tres encuentros del ´Rojo´.

El jugador sintió la molestia en la victoria ante Lanús y fue sustituido a los 7 minutos del complemento, por Ignacio Pussetto. Esta modificación generó incertidumbre en los hinchas pero, en las últimas horas, se confirmó que el ex Argentinos Juniors había sufrido un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda.

Debido a esta lesión, el futbolista que le había dado la victoria a Independiente ante Platense hace una semana, será baja por 21 dias y se perderá los próximos tres partidos del ´Rojo´ en el Torneo Apertura: el jueves ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el martes 24 ante Gimnasia de Mendoza y el sábado 28 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

La lesión significará una baja sensible para el entrenador Gustavo Quinteros que deberá reformular el tridente ofensivo complementado por el uruguayo Matías Abaldo y el paraguayo Gabriel Ávalos.

En el lugar de Montiel, factiblemente ingrese Walter Mazzantti, jugador cuestionado por los hinchas de Independiente por su bajo rendimiento en relación a la expectativa que había generado en su llegada en agosto.

