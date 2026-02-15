Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

La alegría de Alan Crenz lo dice todo, ya que ganó se adueñó del cinturón latino superligero de la FIB.

Alan Crenz y un nuevo KO para ser el campeón latino superligero. El púgil oriundo de Santo Tomé hizo una pelea extraordinaria en el ring de la FAB en la ciudad de Buenos Aires. Se impuso con autoridad al mexicano Víctor Quezada, oriundo de Aguascalientes, quien no pudo soportar la tremenda derecha que le propinó el boxeador del Club Atlético Colón, que de este modo consiguió adueñarse del título latino FIB vacante en peso superligero.

La primera edición del evento La Leyenda Continua en el estadio de la Federación Argentina de Box cerró de la mejor manera para el protagonista argentino en el combate de fondo. Alan El Rusito Crenz conquistó el título latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo que estaba vacante con una tremenda definición por KO técnico en el segundo round contra el mexicano Víctor Quezada, en lo que fue una nueva transmisión de Boxeo De Primera.

La derecha fue la clave por donde el púgil local encontró el triunfo. En la primera vuelta le pudo hacer sentir ya su poderío al boxeador visitante, con varios impactos con esa mano, aunque, claro está, buscando la precisión en el comienzo y no el desborde. En el segundo capítulo, con el antecedente de los primeros tres minutos, Crenz continuo probando por la misma vía, y un potente cross de derecha mandó a la lona a Quezada, quién se levantó, sufrió la cuenta del árbitro Soraire y cuando iba a reanudar se lo vio muy conmovido, por lo que de forma acertada el referee finalizó las acciones.

image Enorme victoria del santafesino Crenz quien estuvo intratable arriba del ring al noquear al mexicano Quezada en el segundo asalto. gentileza OR Promotions

El santafesino de Santo Tomé comenzó la temporada sumando su décimo séptima victoria en el campo rentado, siendo casi todas por la vía rápida, y logrando un nuevo título a su vitrina, luego de haber conseguido el título juvenil de la OMB, y de haber tenido una muy buena presentación el año pasado en el torneo Grand Prix en Riyadh. Por su lado, el mexicano de Aguascalientes también inició el 2026 esta noche, aunque, en su caso, quedando con cinco derrotas en su récord.

Alan Crenz y un nuevo KO para ser el campeón latino superligero FIB. La pelea que se dio dentro del programa la Leyenda Continúa, tuvo como promotores a Georgina Rivero y Osvaldo Rivero de OR Promotions, el matchmaker fue Damian Pellecchia. El púgil entrenado por Carlos Lemos, en el gimnasio del Club Atlético Colón, fue acompañado en el predio de Castro Barros en el barrio porteño de Almagro por su padre, el Ruso César Crenz.

"Muchas gracias a todos por el apoyo, fue una pelea más corta de lo que pensábamos. El gancho de derecha entró muy fuerte, fue claro y contundente, por eso pude ganar con tanta rapidez. Quiero agradecer el respaldo de toda la gente Colón, a mi novia, a mi hijo, a mi papá César y a todos los que me dieron su aliento" señaló el Rusito desde Buenos Aires.

En la primera prueba del año, hubo guerra para el Rusito de Santo Tomé, refrendando que podría ser un gran año, lleno de desafíos, y que su constancia, su disciplina, y su entrenamiento lo han llevado a conseguir este título de campeón en una noche inolvidable para el deporte santafesino, y para él en su retina, será imborrable.

Alan Crenz (17-2-0, 16 KOs) KOT2 a Víctor Quezada (8-5-3, 6 KOs)

Arbitro: Mario González