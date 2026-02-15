Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

El histórico delantero santafesino, Leopoldo Luque, figura del Mundial 1978, falleció el 15 de febrero de 2021 tras complicaciones derivadas del COVID-19.

El calendario vuelve a marcar una fecha sensible para el deporte nacional. Se cumplen cinco años de la muerte de Leopoldo Jacinto Luque, uno de los protagonistas de la mayor alegría futbolística que vivió el país en el siglo pasado. Tenía 71 años cuando falleció, luego de atravesar un cuadro severo de coronavirus que lo mantuvo internado durante más de un mes.

Había sido hospitalizado a fines de diciembre de 2020 en una clínica mendocina tras confirmarse su diagnóstico de COVID-19. La insuficiencia respiratoria obligó a su ingreso en terapia intensiva. Aunque en un primer momento mostró una evolución favorable, su estado se deterioró progresivamente hasta su deceso el 15 de febrero de 2021.

El delantero que dejó su marca en el 78

Nacido en Santa Fe el 3 de mayo de 1949, Luque fue sinónimo de potencia, carácter y determinación. Su capítulo más recordado lo escribió con la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978, donde integró el plantel que se consagró campeón bajo la dirección técnica de César Luis Menotti.

En aquel torneo convirtió cuatro goles en cinco presentaciones, siendo pieza clave en el andamiaje ofensivo del equipo. Su entrega y su temperamento quedaron como símbolo de una generación que tocó el cielo con las manos en el estadio Monumental.

Una carrera extensa y una vida ligada al fútbol

A nivel de clubes defendió los colores de Unión de Santa Fe, River Plate, Rosario Central y Racing Club, además de otros equipos del país y del exterior, incluido un paso por el Santos de Brasil. En cada institución dejó el sello de un delantero frontal, fuerte en el juego aéreo y con personalidad.

Tras su retiro inició una etapa como entrenador, con pasos por Unión, Central Córdoba de Santiago del Estero, Belgrano y varios clubes mendocinos. Precisamente en Mendoza había echado raíces y allí transitó sus últimos años.

El recuerdo de un campeón eterno

Cinco años después, la figura de Luque sigue asociada a la gloria del 78, pero también a una forma de entender el fútbol: compromiso absoluto, convicción y orgullo por la camiseta argentina.

El tiempo avanza, las generaciones cambian, pero los campeones del mundo ocupan un lugar permanente en la historia. Y Leopoldo Jacinto Luque, con su potencia y su temple, forma parte de ese patrimonio imborrable del deporte nacional.