Franco Armani no tiene el alta y peligra su participación ante Ciudad de Bolívar

Con Franco Armani a media máquina pero ya entrenándose, Marcelo Gallardo podría mantener a Beltrán u optar por Centurión en River.

Ovación

15 de febrero 2026 · 14:19hs
La presencia de Franco Armani en el próximo compromiso de River continúa en duda, ya que el arquero aún no recibió el alta médica y podría perderse el duelo ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, previsto para el martes a las 22 en el Estadio La Pedrera de San Luis.

El experimentado guardameta, que no sumó minutos en lo que va de 2026, se entrena a la par de sus compañeros desde hace dos semanas, pero el cuerpo médico todavía no le dio el visto bueno.

Qué lesión sufrió Franco Armani en River

El 4 de enero sufrió un desgarro grado II en el aductor derecho que lo dejó fuera de los amistosos ante Millonarios y Peñarol. Luego, una inflamación en el tendón de Aquiles demoró aún más su recuperación.

Ante ese escenario, Marcelo Gallardo volvió a confiar en Santiago Beltrán, quien respondió en los primeros encuentros sin recibir goles, aunque en las últimas dos presentaciones el equipo mostró falencias defensivas y le convirtieron cinco tantos.

Ezequiel Centurión, recuperado de su lesión en la muñeca, aparece como alternativa. Sin embargo, con el ciclo del Muñeco bajo presión tras dos derrotas consecutivas, el técnico podría inclinarse por una base titular para el cruce frente a Ciudad de Bolívar, que viene de debutar con empate ante Godoy Cruz. En los próximos entrenamientos se definirá el arco millonario.

