Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Tras el resonante triunfo frente a Instituto en Alta Córdoba, Unión vuelve a salir a la ruta para medirse con Independiente (O) en el Gigante de la Ruta 9.

La temporada de la Liga Nacional de Básquet avanza sin pausas y Unión atraviesa uno de esos momentos bisagra que pueden marcar tendencia. Después del gran golpe anímico que significó vencer a Instituto de Córdoba en su casa, el conjunto rojiblanco intentará ratificar credenciales este domingo cuando visite a Independiente de Oliva desde las 21, con transmisión de Básquet Pass.

La victoria ante Instituto no fue una más. Unión mostró carácter, reacción y temple en un cierre vibrante. Tras una primera mitad adversa, el equipo tuvo una respuesta anímica notable, especialmente en el último cuarto, donde estampó un parcial de 22-8 que torció la historia.

La figura excluyente fue Chijioke Akwuba, dominante en la pintura con 20 puntos y 13 rebotes, bien secundado por Franco Balbi, decisivo en los momentos calientes. Más allá del resultado, el Tatengue evidenció personalidad para competir en escenarios exigentes.

El desafío en el Gigante de la Ruta 9

Ahora el foco está puesto en Oliva. Independiente llega con la necesidad de reencontrarse tras caer ajustadamente ante Ferro por 88-82 en Buenos Aires. Fue un juego parejo, aunque siempre con el local marcando el pulso. Francisco Conrradi (22 puntos) fue su principal carta ofensiva.

El historial favorece ampliamente a Unión: de nueve enfrentamientos, ganó siete. Sin embargo, en la Liga no hay margen para la confianza excesiva. Cada noche exige máxima concentración.

La Liga no se detiene

La jornada dominical ofrecerá además otros dos encuentros: Gimnasia recibirá a Obras en Comodoro Rivadavia, mientras que Peñarol será local ante Argentino de Junín en Mar del Plata. Pero para Unión, toda la atención está puesta en sostener la intensidad y el compromiso que mostró en Alta Córdoba.

En un torneo largo y exigente, encadenar triunfos fuera de casa puede convertirse en un factor determinante. El Tatengue entendió el mensaje: competir con energía, sostener la defensa y encontrar variantes ofensivas.

Después del golpe ante Instituto, Unión sabe que tiene una oportunidad concreta de dar otro paso fuerte en Córdoba. La Liga no espera, y el desafío es confirmar que lo del último partido no fue un pico aislado, sino el inicio de una racha.