Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Tras el resonante triunfo frente a Instituto en Alta Córdoba, Unión vuelve a salir a la ruta para medirse con Independiente (O) en el Gigante de la Ruta 9.

Ovación

Por Ovación

15 de febrero 2026 · 11:29hs
Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

La temporada de la Liga Nacional de Básquet avanza sin pausas y Unión atraviesa uno de esos momentos bisagra que pueden marcar tendencia. Después del gran golpe anímico que significó vencer a Instituto de Córdoba en su casa, el conjunto rojiblanco intentará ratificar credenciales este domingo cuando visite a Independiente de Oliva desde las 21, con transmisión de Básquet Pass.

Un triunfo que cambió el clima en Unión

La victoria ante Instituto no fue una más. Unión mostró carácter, reacción y temple en un cierre vibrante. Tras una primera mitad adversa, el equipo tuvo una respuesta anímica notable, especialmente en el último cuarto, donde estampó un parcial de 22-8 que torció la historia.

La figura excluyente fue Chijioke Akwuba, dominante en la pintura con 20 puntos y 13 rebotes, bien secundado por Franco Balbi, decisivo en los momentos calientes. Más allá del resultado, el Tatengue evidenció personalidad para competir en escenarios exigentes.

El desafío en el Gigante de la Ruta 9

Ahora el foco está puesto en Oliva. Independiente llega con la necesidad de reencontrarse tras caer ajustadamente ante Ferro por 88-82 en Buenos Aires. Fue un juego parejo, aunque siempre con el local marcando el pulso. Francisco Conrradi (22 puntos) fue su principal carta ofensiva.

El historial favorece ampliamente a Unión: de nueve enfrentamientos, ganó siete. Sin embargo, en la Liga no hay margen para la confianza excesiva. Cada noche exige máxima concentración.

La Liga no se detiene

La jornada dominical ofrecerá además otros dos encuentros: Gimnasia recibirá a Obras en Comodoro Rivadavia, mientras que Peñarol será local ante Argentino de Junín en Mar del Plata. Pero para Unión, toda la atención está puesta en sostener la intensidad y el compromiso que mostró en Alta Córdoba.

En un torneo largo y exigente, encadenar triunfos fuera de casa puede convertirse en un factor determinante. El Tatengue entendió el mensaje: competir con energía, sostener la defensa y encontrar variantes ofensivas.

Después del golpe ante Instituto, Unión sabe que tiene una oportunidad concreta de dar otro paso fuerte en Córdoba. La Liga no espera, y el desafío es confirmar que lo del último partido no fue un pico aislado, sino el inicio de una racha.

Unión Córdoba Independiente de Oliva
Noticias relacionadas
union se planta tras el avance de botafogo por el uruguayo maizon rodriguez

Unión se planta tras el avance de Botafogo por el uruguayo Maizon Rodríguez

union y san lorenzo no se sacaron ventajas y la tabla se ajusta

Unión y San Lorenzo no se sacaron ventajas y la tabla se ajusta

union rompio el molde en cordoba, bajo a instituto y se ilusiona en la liga nacional

Unión rompió el molde en Córdoba, bajó a Instituto y se ilusiona en la Liga Nacional

del blanco: nos vamos con bronca, pero igual se noto el union que queremos ser

Del Blanco: "Nos vamos con bronca, pero igual se notó el Unión que queremos ser"

Lo último

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Último Momento
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Pullaro anunció el fin del aporte solidario y cambios en la actualización de jubilaciones

Pullaro anunció el fin del aporte solidario y cambios en la actualización de jubilaciones

Números de figura: Rodríguez clave en el cero de Unión

Números de figura: Rodríguez clave en el cero de Unión

Ovación
Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Cinco años sin Leopoldo Luque, un campeón que el tiempo no borra

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Comenzaron los octavos de final de la Copa Federación

Comenzaron los octavos de final de la Copa Federación

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus