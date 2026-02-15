Doble homicidio en Rosario: dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos

Las víctimas tenían 25 y 72 años y fueron atacadas en diferentes puntos de la ciudad. La Justicia analiza cámaras de seguridad y toma testimonios para intentar identificar a los responsables.

Dos ataques armados registrados en distintos puntos de Rosario dejaron como saldo dos personas fallecidas y son investigados por la Justicia provincial.

El primero de los crímenes ocurrió este sábado alrededor de las 19.30 , en inmediaciones de la esquina de Gaucho Rivero y Campbell , donde dos amigos conversaban en la vereda de una vivienda . En ese momento, un tercer hombre se acercó, mantuvo una discusión con uno de ellos , extrajo un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones , para luego darse a la fuga.

Al lugar acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 19ª, quienes preservaron la escena hasta la llegada de personal del SIES. Un médico constató el fallecimiento de Marcelo Tomás Benítez, de 25 años.

Murió tras ser baleado cerca de su vivienda

Horas más tarde, en las primeras horas de la madrugada, falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez Omar Enrique González, de 72 años, quien había resultado herido de bala cerca de la medianoche.

El ataque se produjo en inmediaciones de Pellegrini y Colombia, frente a su precaria vivienda. En este caso, fueron los vecinos quienes alertaron a la central 911 sobre el hecho. Minutos después, arribaron efectivos de la Comisaría 32ª y del Comando Radioeléctrico, que también preservaron el lugar.

Investigación en marcha

Personal de la división Homicidios y peritos del área Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron relevamientos en ambas escenas por disposición del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.

En relación con el crimen de Benítez, su amigo —testigo directo del ataque— fue identificado por policías de Orden Público y de Cuerpos y posteriormente entrevistado por los investigadores. Es quien se encontraba con la víctima cuando apareció el agresor.

Respecto del segundo caso, los efectivos identificaron a vecinos que podrían aportar información relevante para el avance de la causa.

En ambos hechos, los investigadores constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona, cuyas imágenes serán analizadas para intentar identificar a los autores.

Peritajes y autopsias

Las muertes fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal en turno.

Por orden judicial, ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de las autopsias. Además, se dispuso: la identificación formal de testigos, el secuestro de registros fílmicos y la realización de peritajes criminalísticos.

Los trabajos estuvieron a cargo de especialistas del área Científica de la PDI en ambas escenas.