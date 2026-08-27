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Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador de River

Este jueves a las 15 el DT dará una conferencia de prensa en la que también estarán el presidente de River Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli

27 de agosto 2026 · 10:47hs
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Eduardo Coudet dejará de ser el DT de River

Eduardo Coudet dejará de ser el DT de River

Eduardo Coudet brindará este jueves a las 15 una conferencia de prensa en el estadio Monumental, tras la eliminación frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Chacho se va de River

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el director técnico estará acompañado por el presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli, y anunciará oficialmente que deja de ser el director técnico de River.

El “Chacho” había decidido no hablar ante los medios inmediatamente después de la derrota ante el conjunto colombiano, una determinación que rápidamente alimentó las dudas respecto de su continuidad. Además, permaneció varias horas dentro del Monumental y durante la madrugada mantuvo reuniones con la Comisión Directiva para analizar su situación.

Con el correr de las horas, la posibilidad de una continuidad perdió fuerza y la determinación terminó siendo ponerle punto final a su ciclo. El propio entrenador será quien explique los motivos de la decisión y se despida públicamente durante la conferencia programada para esta tarde.

River había apostado por Coudet para iniciar una nueva etapa deportiva, pero los malos resultados y las eliminaciones en el ámbito local e internacional terminaron acelerando un desenlace que parecía cada vez más cercano. El equipo nunca consiguió sostener un funcionamiento convincente y llegó al duelo frente a Santa Fe con una fuerte presión sobre el entrenador.

La eliminación por Copa Sudamericana terminó funcionando como el golpe definitivo. River no pudo superar a Independiente Santa Fe en el Monumental y quedó afuera de uno de los principales objetivos que tenía para el segundo semestre, profundizando un escenario deportivo que ya venía siendo cuestionado por los hinchas.

La dirigencia deberá comenzar ahora a definir rápidamente cómo continuará la conducción del plantel profesional. La prioridad será resolver quién quedará al frente del equipo de manera interina y, posteriormente, avanzar en la búsqueda del próximo entrenador, mientras el calendario local continúa su marcha.

Antes de eso llegará la palabra más esperada. A las 15, Coudet (junto al presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli) se sentará frente a los medios en el Monumental y anunciará oficialmente que deja de ser el director técnico de River.

Coudet River entrenador
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