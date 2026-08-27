Colón visitará el domingo a Racing de Córdoba en otro partido clave para seguir peleando arriba y soñando con alcanzar a Ferro. De hecho, ya le recortó distancia a Deportivo Morón, quedando apenas un punto por debajo.
Delfino no toca nada y Colón repite el equipo para jugar con Racing de Córdoba
Más allá de que faltan algunos entrenamientos, es un hecho que el DT sabalero les ratificará la confianza a los mismos que iniciaron el partido con San Miguel
Por Ovación
Colón repite el equipo para jugar en Córdoba
Pero además, el Sabalero buscará extender la racha positiva con Iván Delfino y es que desde su asunción, el equipo encadenó tres victorias consecutivas.
Por ello, el entrenador rojinegro tendría decidido no tocar nada y seguir apostando por el esquema 4-4-2, con los dos referentes de área.
LEER MÁS: Colón hizo oficial la salida de Leandro Allende, que continuará su carrera en Guaraní
Y es que si bien los delanteros no marcaron, Delfino ponderó el trabajo de Alan Bonansea y Leandro Garate y es por eso que los seguirá manteniendo dentro de la formación titular.
De esta manera, el equipo para jugar en Córdoba será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Ramussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo, Ignacio Lago; Alan Bonansea y Leandro Garate.