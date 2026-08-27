Delfino no toca nada y Colón repite el equipo para jugar con Racing de Córdoba

Más allá de que faltan algunos entrenamientos, es un hecho que el DT sabalero les ratificará la confianza a los mismos que iniciaron el partido con San Miguel

Iván Delfino no toca nada y Colón repite el equipo.

Colón visitará el domingo a Racing de Córdoba en otro partido clave para seguir peleando arriba y soñando con alcanzar a Ferro. De hecho, ya le recortó distancia a Deportivo Morón, quedando apenas un punto por debajo.

Pero además, el Sabalero buscará extender la racha positiva con Iván Delfino y es que desde su asunción, el equipo encadenó tres victorias consecutivas.

Por ello, el entrenador rojinegro tendría decidido no tocar nada y seguir apostando por el esquema 4-4-2, con los dos referentes de área.

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Y es que si bien los delanteros no marcaron, Delfino ponderó el trabajo de Alan Bonansea y Leandro Garate y es por eso que los seguirá manteniendo dentro de la formación titular.

De esta manera, el equipo para jugar en Córdoba será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Ramussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo, Ignacio Lago; Alan Bonansea y Leandro Garate.