Atlético de Rafaela selló el ascenso a la Primera Nacional tras vencer a San Martín de Formosa

La Crema ganó 1 a 0 en el Nuevo Monumental, cerró la serie con un global de 2 a 0 y logró el regreso a la Primera Nacional.

14 de diciembre 2025 · 22:24hs
Atlético de Rafaela selló el ascenso a la Primera Nacional tras vencer a San Martín de Formosa

Atlético de Rafaela volvió a escribir una página clave de su historia reciente. Con autoridad, temple competitivo y control del partido, el conjunto rafaelino derrotó 1 a 0 a San Martín de Formosa como local y aseguró el segundo ascenso del Torneo Federal A, sellando la serie final con un global de 2 a 0.

Un gol que encaminó el ascenso a La Primera Nacional

El encuentro se inclinó temprano a favor del equipo santafesino. Facundo Soloa marcó a los 8 minutos, aprovechando un desajuste defensivo y dándole tranquilidad a un equipo que supo administrar la ventaja con inteligencia táctica y orden colectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dsportsar/status/2000326348145856760?s=46&partner=&hide_thread=false

Solidez y manejo del desarrollo

Con el resultado a su favor, Atlético apostó por un bloque compacto, presión selectiva y buena circulación, neutralizando los intentos del conjunto formoseño, que nunca logró imponer condiciones ni generar peligro sostenido en el área rival.

El ascenso fue la consecuencia de un recorrido consistente a lo largo del torneo, con regularidad en momentos clave y una estructura que respondió en instancias decisivas, especialmente en la fase final del campeonato.

Regreso a la segunda categoría

Tras un año en el Federal A luego de 35 años sin disputar esa categoría, Atlético de Rafaela recuperó su lugar en la Primera Nacional, categoría que conoce y donde buscará consolidarse nuevamente, respaldado por un proyecto deportivo que mostró eficacia y personalidad en el tramo más exigente del certamen.

Atlético de Rafaela San Martín de Formosa Nuevo Monumental Primera Nacional
