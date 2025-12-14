Unión y un calendario exigente: seis cruces ante equipos con roce internacional

Unión tendrá un recorrido desafiante en el próximo torneo: enfrentará a seis clubes que disputarán copas continentales en 2026.

Unión ya sabe que su camino no será sencillo. Dentro del fixture deberá medirse ante seis de los trece equipos argentinos que jugarán torneos internacionales , un dato que marca la exigencia competitiva que tendrá el Tatengue a lo largo del campeonato y que obligará a sostener regularidad y eficacia.

Cruces con protagonistas de la Libertadores

En el plano más exigente, el equipo santafesino enfrentará a Platense, Lanús, Boca y Estudiantes, todos con participación en la Copa Libertadores. Se trata de rivales acostumbrados a competir en escenarios de máxima presión y con estructuras pensadas para sostener doble calendario.

Desafíos frente a los de Sudamericana

Además, el rojiblanco se cruzará con San Lorenzo y Deportivo Riestra, representantes argentinos en la Copa Sudamericana. Dos equipos de perfiles distintos, pero con objetivos claros y planteles diseñados para ser competitivos tanto a nivel local como internacional.

Un termómetro para medir aspiraciones

Este tipo de enfrentamientos suelen funcionar como parámetro. Para Unión, competir de igual a igual ante equipos con roce continental será una prueba clave, tanto en lo futbolístico como en lo anímico, especialmente en tramos decisivos del torneo. Con rivales exigentes en el horizonte, el Tatengue deberá apostar a regularidad, fortaleza colectiva y eficacia en los detalles, factores determinantes cuando enfrente a equipos que llegan con ritmo internacional y mayor profundidad de plantel.