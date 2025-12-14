Liga Santafesina: Deportivo Santa Rosa consiguió el segundo ascenso y jugará en Primera A

Deportivo Santa Rosa igualó con Banco 0 a 0, en el tiempo regular, pero se impuso en los penales 4 a 3 y jugará en Primera A de Liga Santafesina en 2026.

Deportivo Santa Rosa venció 4 a 3 por penales a Banco Provincial en la final y consiguió el segundo ascenso a la primera Liguista. El encuentro terminó 0 a 0. El mismo se disputó en el predio Nery Pumpido, ante un gran marco de público, con el arbitraje de Carlos Córdoba y en una jornada muy calurosa.

La Liga Santafesina de Fútbol cumplió una de las jornadas más esperadas de su temporada, ya que se logró el segundo ascenso de la Primera B a la máxima categoría. Con Las Flores II con el boleto asegurado tras consagrarse campeón del Apertura, ahora fue el turno de la Casita, en donde en un duelo único, determinante y de dientes apretados consiguió vencer a Banco Provincial en la definición por penales.

En cuanto a la definición por penales, para Deportivo Santa Rosa marcaron Germán Ponce, Bruno Espíndola, Leandro Martínez y Gianluca Ledesma, mientras que Mariano Rodríguez, le atajó el remate a Santino Fisicaro. Por su parte, para el conjunto bancario anotaron Javier Salinas, Alan Chamorro y Alexandro Lammertyn. Alejo Córdoba marró un disparo por encima del travesaño.

En el tiempo reglamentario habían finalizado 0 a 0, pero en los penales fue victoria del conjunto de la Casita. La contracara fue Banco Provincial, un elenco que había encontrado la regularidad en el epílogo de la temporada, con un equipo muy joven y que supo construir una campaña que lo depositó en esta oportunidad que no supo y no pudo aprovechar.

La Casita cerró una jornada inolvidable. Una día histórico. Sin dudas el mejor momento de la historia del club que fue culminado con el tan ansiado ascenso. Un logro que es de los jugadores y el cuerpo técnico, pero que sin dudas no fuese posible por el respaldo de sus dirigentes, que trabajan incansablemente como Adolfo Martínez y Ana María Leiva.

El cuadro de Altos del Valle, acumuló la sexta final por el ascenso consecutiva perdida. La semana pasada había perdido frente a Las Flores II en la definición por penales por 5 a 4, tras haber empatado en el período reglamentario 0 a 0, también en el predio que la casa madre del fútbol local posee en Monte Vera.

Síntesis del partido:

Banco 0 (3) - Deportivo Santa Rosa 0 (4)

Banco Provincial: Franco Paporello; Javier Salinas, Maximiliano Gil, Agustín Fleitas, Nereo Álvarez, Valentín Martínez, Ismael Contrera, Agustín Silvano, Alan Chamorro, Maximiliano Plutino y Federico Canalis. DT: Francisco Gosalbez. Suplentes: Joaquín Sosa, Carlos Quiroz, Ignacio Giraudo, Alejo Córdoba, Santino Fisicaro, Lucas López y Alexandro Lammertyn.

Deportivo Santa Rosa: Mariano Rodríguez, Leandro Martínez, Jesús Paiva, Lionel Rodriguez, Exequiel Cortez, Bruno Espíndola, Osmar Castañeda, Mariano Ponce, Josías Ojeda, Ricardo Acosta y Brian Segovia. DT: Osmar Martínez. Suplentes: Miguel González, Alan Vega, Mario Genesi, Rodrigo Gómez, Michel Uviedo, Gianluca Ledesma y Brian Marquez.