Uno Santa Fe | Santa Fe | Rosatti

Rosatti advirtió que una eventual reforma laboral podría quedar años bajo revisión judicial

El presidente de la Corte Suprema alertó que el sistema de control de constitucionalidad “difuso” permite que cualquier juez declare la invalidez de una ley, lo que podría frenar la aplicación de los cambios laborales que impulsa el gobierno de Javier Milei

14 de diciembre 2025 · 20:14hs
El presidente de la Corte Suprema de Justicia

gentileza

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

La eventual aprobación de una reforma laboral, como la que el gobierno de Javier Milei busca tratar en sesiones extraordinarias del Congreso, podría abrir un nuevo frente judicial y quedar durante meses —o incluso años— bajo revisión, según advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el santafesino Horacio Rosatti.

El magistrado explicó que el escenario se desprende del sistema argentino de control de constitucionalidad, que es de carácter difuso y habilita a que cualquier juez del país pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma, aun cuando exista jurisprudencia previa del máximo tribunal.

“El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso”, señaló Rosatti en una entrevista con Perfil. Y aclaró: “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”.

En ese marco, una reforma laboral podría quedar parcialmente suspendida en distintos juzgados, con fallos contradictorios en distintas jurisdicciones, hasta que la Corte Suprema unifique criterio. Según el presidente del máximo tribunal, ese proceso puede demorar largos períodos y afectar la aplicación práctica de leyes clave.

Rosatti recordó que un escenario similar ya se dio con aspectos del régimen laboral incluido en la Ley Bases, que fueron declarados inconstitucionales por un juez del fuero laboral y aún no cuentan con una definición final de la Corte. “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, remarcó.

Fallos

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula legal que obligue a todos los tribunales a acatar los fallos de la Corte Suprema, Rosatti fue prudente. “Como poder, podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó. Solo “en la medida en que la Corte diga que es constitucional”, agregó, ese mecanismo podría evitar la reiteración constante de litigios.

El presidente del máximo tribunal también puso el foco en el impacto concreto del sistema actual sobre el funcionamiento de la Justicia. “El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, afirmó. “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”.

Rosatti reforma laboral judicial
Noticias relacionadas
Obras en el Hospital de Niños Orlando Alassia. La inversión del Gobierno Provincial para esta obra es superior a los $ 16.000 millones. 

Las obras del Hospital de Niños presentan un 80% de avance: nueva Guardia y Sala de Oncohematología

Uno de los centros de monitoreo integrados al Sistema de Atención a las Emergencias 911.

Santa Fe implementará un sistema moderno para identificar personas y vehículos en tiempo real

menos nacimientos y mas hogares sin hijos: como se transforma la poblacion argentina y que senales aparecen en santa fe

Menos nacimientos y más hogares sin hijos: cómo se transforma la población argentina y qué señales aparecen en Santa Fe

Ya se aplicaron 8.414 dosis a más de 4.350 personas a lo largo de las 98 actividades realizadas.

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

Lo último

En 11 meses se retuvieron 9.411 vehículos en la ciudad de Santa Fe: el ranking de las infracciones

En 11 meses se retuvieron 9.411 vehículos en la ciudad de Santa Fe: el ranking de las infracciones

Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente trasandino

Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente trasandino

Rosatti advirtió que una eventual reforma laboral podría quedar años bajo revisión judicial

Rosatti advirtió que una eventual reforma laboral podría quedar años bajo revisión judicial

Último Momento
En 11 meses se retuvieron 9.411 vehículos en la ciudad de Santa Fe: el ranking de las infracciones

En 11 meses se retuvieron 9.411 vehículos en la ciudad de Santa Fe: el ranking de las infracciones

Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente trasandino

Kast se impuso en el balotaje de Chile y es el nuevo presidente trasandino

Rosatti advirtió que una eventual reforma laboral podría quedar años bajo revisión judicial

Rosatti advirtió que una eventual reforma laboral podría quedar años bajo revisión judicial

Unión y un calendario exigente: seis cruces ante equipos con roce internacional

Unión y un calendario exigente: seis cruces ante equipos con roce internacional

Copa Santa Fe: se suspendió la carrera de ciclismo por razones climáticas

Copa Santa Fe: se suspendió la carrera de ciclismo por razones climáticas

Ovación
Deportivo Santa Rosa consiguió el segundo ascenso

Deportivo Santa Rosa consiguió el segundo ascenso

Copa Santa Fe: se suspendió la carrera de ciclismo por razones climáticas

Copa Santa Fe: se suspendió la carrera de ciclismo por razones climáticas

Banco Provincial se coronó campeón del Oficial de hockey

Banco Provincial se coronó campeón del Oficial de hockey

Las Leonas le ganaron en los penales australianos a Alemania

Las Leonas le ganaron en los penales australianos a Alemania

Marcelo Moretti activa la Comisión Directiva para normalizar San Lorenzo tras la parálisis

Marcelo Moretti activa la Comisión Directiva para normalizar San Lorenzo tras la parálisis

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles