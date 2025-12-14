Copa Santa Fe: se suspendió la carrera de ciclismo por razones climáticas

La Copa Santa Fe de Ciclismo fue suspendida por razones climáticas a la altura del kilómetro 47 de la autopista Santa Fe-Rosario.

La determinación de interrumpir la prueba fue adoptada por Protección Civil, que en una primera instancia evaluó la posibilidad de aguardar algunos minutos para analizar si el frente climático permitía la continuidad de la carrera. Sin embargo, tras varias consultas y ante la persistencia de un escenario meteorológico sin señales de mejora, se resolvió finalmente dar por suspendida la competencia, priorizando la seguridad de los ciclistas, los equipos técnicos y el operativo desplegado en ruta.

Como consecuencia de esta decisión, no se otorgará la Copa Santa Fe, dado que la carrera no pudo completarse según el recorrido previsto. No obstante, la organización resolvió validar y premiar el sprint disputado hasta Coronda, tramo que sí se desarrolló en condiciones reglamentarias.

El ganador del spint de la Copa Santa Fe

En ese sprint, el ganador fue Elbio Alborzen, seguido por Enzo Tallarico, que finalizó en el segundo lugar, y Sergio Fredes, quien completó el podio en la tercera posición.

La prueba se largó pasadas las 8 de la mañana, desde el Puente Colgante, con la presencia del intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el secretario de deportes de la provincia, Fernando Maletti, entre otros funcionarios. Todo en medio de un fuerte operativo de seguridad y tránsito, dentro de las calles de la ciudad capital como en los tramos por lo que le tocó atravesar la prueba.

El evento coincidía con los 100 años de la primera edición de la carrera, la cual fue creada en 1925 por el Ciclista Moto Club Santafesino. Si bien lleva fuera del calendario oficial desde 2004, volvía para instalarse en la agenda deportiva de Santa Fe.

Las condiciones climaticas en la autopista Santa Fe-Rosario.

Pero tras ingresar a la autopista, en una jornada de domingo especial, los vientos comenzaron a sentirse con intensidad, y a la altura de Arocena, donde se encontraba la ministra de Desarrollo, Victoria Tejeda, y el intendente de Coronda, Ricardo "Bachi" Ramírez, comenzó a llover con mucha fuerza.

Tras algunos minutos de análisis de la situación, las condiciones climáticas no acompañaron, y los organizadores, junto a las autoridades de la prueba y de coordinación de la seguridad, tomaron la decisión de suspenderla en el kilómetro 47. Los 172 competidores venían realizando un esfuerzo muy grande, con viento en contra, pero la situación se complicaba y por eso se tomó la determinación de suspender.