En 11 meses se retuvieron 9.411 vehículos en la ciudad de Santa Fe: el ranking de las infracciones

En total fueron 2.452 autos y 6.959 motos los vehículos retenidos en diferentes operativos de control por el municipio local de enero a noviembre

En 11 meses se retuvieron 9.411 vehículos por distintas infracciones en la ciudad de Santa Fe: casi 30 por día

Los operativos de control vehicular ejecutados este 2025 por la Municipalidad de Santa Fe arrojaron números alarmantes en materia de tránsito en la ciudad. De enero a noviembre se retuvieron en total 9.411 vehículos , entre autos y motos, por distintas infracciones.

Desde aquel domingo 24 de noviembre fatídico de 2024 , en un marco de carreras de autos y alta velocidad, donde perdió la vida un matrimonio santotomesino en plena costanera santafesina, los controles vehiculares en la ciudad, a manos del Ejecutivo local, crecieron superlativamente y dejaron al descubierto preocupantes datos en materia de tránsito, fin de semana tras fin de semana.

En ese contexto, se intensificaron fuertemente los controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad y se intervinieron "zonas rojas" de Santa Fe donde los vecinos denunciaban alta velocidad y picadas clandestinas, como las instalaciones de manda-peatones en la Costanera Oeste.

LEER MÁS: Retenciones de vehículos: alcoholemia positiva en automovilistas, falta de casco y papeles en las motos

Retenciones y números alarmantes

En materia de tránsito y controles, el lapso entre enero y noviembre en la ciudad de Santa Fe arroja números muy elevados de retenciones de vehículos, infracciones y multas. En total, se retuvieron 9.411 vehículos, una cifra que refleja la persistencia en la ciudad de conductas peligrosas e irregularidades al volante.

De ese total, se desglosa que 2.452 fueron autos y 6.959 fueron motos retenidas por distintas infracciones en diversos operativos de control, número que arroja casi 30 retenciones de vehículos por día.

De hecho, en los primeros seis meses del año se registraron 117.670 transgresiones a las leyes de tránsito en la ciudad y se labraron 111.209 actas de infracción, casi 700 por día, lo que a todas luces dispara un número preocupante en materia de tránsito en la ciudad.

retencion motos municipalidad.jpg Operativos de control por parte de la municipalidad Prensa

El ranking

Las principales infracciones cometidas por los conductores en la ciudad fueron: alcoholemia positiva en autos (830 con estado de intoxicación desde 0,30 y 348 con estado de intoxicación hasta 0,299) y no poseer ni portar licencia de conducir en motos (2.991).

Infracciones autos ok

El ranking de las infracciones continúa en autos con falta de licencia (646) y estacionar en mano prohibida (397). Mientras que por el lado de las motos, las transgresiones a las leyes de tránsito se completaron con la falta de espero retrovisor (1.706) y circular sin casco (1.349).

En relación a la alcoholemia positiva, fueron 1.172 los autos y 236 las motos retenidas.