Las Leonas le ganaron en los penales australianos a Alemania

El combinado albiceleste femenino de hockey sobre césped superó a su par germano por 5-4 en los shoot outs y se quedó con el punto adicional, tras empatar 1-1 en Santiago del Estero

14 de diciembre 2025 · 19:32hs
En los penales

En los penales, Argentina prevaleció sobre Alemania y ganó punto bonus.

Las Leonas alcanzaron en la noche del sábado un triunfo con punto bonus, en los penales australianos, para superar la resistencia que le opuso Alemania, en partido válido por la primera ventana de competencia de la FIH Pro League femenina del hockey sobre césped. En el estadio Provincial de Santiago del Estero, los 60 minutos de juego finalizaron empatados 1-1. En la definición súbita, luego de estar en desventaja por dos tantos, el equipo albiceleste se recuperó y terminó imponiéndose por 5-4, para sumar dos unidades más en la clasificación del certamen. Argentina cerrará la primera ventana de competencia este domingo enfrentándose al seleccionado más fuerte del mundo, el de Países Bajos.

Las Leonas se impusieron a Alemania

Las Leonas volvieron a celebrar en la FIH Pro League tras empatar 1 a 1 frente a Alemania y quedarse con la victoria en la definición por penales australianos por 5 a 4, en el tercer cruce ante el conjunto teutón disputado en Santiago del Estero. El equipo dirigido por Fernando Ferrara sumó así un valioso punto bonus en una serie exigente ante uno de los rivales más fuertes del certamen.

El conjunto argentino se puso rápidamente en ventaja con un verdadero golazo de Victoria Granatto a los dos minutos del primer cuarto, luego de una asistencia de su hermana Majo y una definición de derecha al ángulo.

Alemania contó con varios córners cortos para igualar, pero se topó con una sólida defensa albiceleste y con la gran actuación de su arquera Finja Starck, que sostuvo a su equipo ante reiterados ataques argentinos. Además, Candela Esandi tuvo su debut internacional con la camiseta de Las Leonas.

En el tercer cuarto llegó el empate alemán, cuando Lena Micheel convirtió de córner corto a los 38 minutos con una potente pegada de derecha. El partido se tornó más equilibrado, con presión alta de Alemania y momentos de sufrimiento para Argentina, aunque sin conceder situaciones claras en el tramo final. A segundos del cierre, Las Leonas tuvieron una última chance desde el fijo, pero Starck volvió a responder para mantener el empate.

En la definición por penales australianos, la “China” Cristina Cosentino fue clave bajo los tres palos, al contener dos ejecuciones alemanas, mientras que Sofía Cairó, Victoria Granatto y Candela Esandi aportaron goles decisivos. Finalmente, Cairó volvió a convertir en la segunda tanda y Cosentino selló la victoria con otra atajada, dándole a Las Leonas un nuevo triunfo que reafirma su protagonismo en la Pro League.

Los Leones vencieron a Países Bajos

Los Leones consolidaron este sábado su buen arranque en la FIH Pro League masculina de hockey sobre césped. El seleccionado argentino venció a su par de Países Bajos, por 3-2, en una nueva fecha de la ventana inicial que se disputa en Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Lucas Rey sumó su segundo triunfo en tiempo regular en tres presentaciones (el otro éxito llegó por la vía de los penales australianos) y encabeza provisoriamente las posiciones del certamen.

Tomás Dómene (2) y Maico Casella, de penal, anotaron en el primer tiempo para diseñar un contundente 3-0 para los 30m. iniciales El conjunto visitante descontó en la segunda mitad con las conquistas de Ducó Telgenkamp (32m.) y Tijmen Reyenga (59m.). El equipo argentino cerrará la ventana este domingo midiéndose ante Pakistán, a partir de las 19.00, en el estadio Nacional de Santiago del Estero.

