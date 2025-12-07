Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

En condición de visitante, Atlético de Rafaela venció 1 a 0 a San Martín de Formosa y la próxima semana jugará el cotejo de vuelta como local

Atlético de Rafaela le ganó este domingo como visitante a San Martín de Formosa por 1 a 0, en la ida de la final del torneo reducido del Federal A , que definirá el segundo ascenso a la Primera Nacional, para acompañar a la categoría superior al campeón y primer promovido del certamen: Ciudad de Bolívar.

El encuentro, ida de la final por el segundo ascenso, se jugó en el estadio 17 de Octubre, en la capital formoseña, y el tanto de Rafaela lo anotó Lucas Albertengo, en la etapa inicial.

En una tórrida y sofocante tarde formoseña, la primera parte lo tuvo a la "Crema" rafaelina como dominador de las acciones, por lo que no extrañó que se fuera al descanso en ventaja.

A los 28 minutos, el veterano y referente de Rafaela, Lucas Albertengo, marcó un golazo, de taco, y tras un saque lateral en el ataque del conjunto santafesino, desde el sector izquierdo y a la altura del área penal de San Martín.

En la parte final, San Martín se fue con todo en búsqueda del empate, pero sólo fue ímpetu y buenas intenciones, que chocaron con sus propias falencias y la seguridad defensiva de Rafaela, que se paró con firmeza en su campo y trató de salir de "contra" para poder ampliar la ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OficialAMSyD/status/1997774100538757275&partner=&hide_thread=false Sr. Lucas Albertengo



¡Volve a gritarlo! pic.twitter.com/DDaJo9vdbZ — Atlético de Rafaela (@OficialAMSyD) December 7, 2025

Se llegó al final, sin variantes en el juego y en el resultado, con el valioso triunfo de Atlético de Rafaela que llegará a la revancha con la ventaja de poder ascender hasta igualando el partido y, de este modo, podrá regresar a la Primera Nacional luego de apenas un año de haber perdido la categoría. Por el contrario, San Martín tendrá que ganar en el desquite por dos goles o más goles de diferencia para lograr la promoción la ansiada promoción.

La semana que viene se jugará la vuelta en el estadio Monumental de Rafaela, ocasión en que se definirá el segundo ascenso y el acompañante de Ciudad de Bolívar a la Primera Nacional, que precisamente superó a la "Crema" en la final por la promoción inicial de categoría, luego de igualar 0 a 0 al término de los 90 minutos reglamentarios e imponerse 5 a 4 en la definición con tiros desde el punto penal.

En caso concluir la serie igualada en puntos y goles al término del segundo partido, el ascenso a la Primera Nacional se determinará con tiros desde el punto penal.