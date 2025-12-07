Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Rafaela

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

En condición de visitante, Atlético de Rafaela venció 1 a 0 a San Martín de Formosa y la próxima semana jugará el cotejo de vuelta como local

7 de diciembre 2025 · 20:07hs
Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del ascenso a Primera Nacional.

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del ascenso a Primera Nacional.

Atlético de Rafaela le ganó este domingo como visitante a San Martín de Formosa por 1 a 0, en la ida de la final del torneo reducido del Federal A, que definirá el segundo ascenso a la Primera Nacional, para acompañar a la categoría superior al campeón y primer promovido del certamen: Ciudad de Bolívar.

Triunfazo de Atlético de Rafaela

El encuentro, ida de la final por el segundo ascenso, se jugó en el estadio 17 de Octubre, en la capital formoseña, y el tanto de Rafaela lo anotó Lucas Albertengo, en la etapa inicial.

En una tórrida y sofocante tarde formoseña, la primera parte lo tuvo a la "Crema" rafaelina como dominador de las acciones, por lo que no extrañó que se fuera al descanso en ventaja.

A los 28 minutos, el veterano y referente de Rafaela, Lucas Albertengo, marcó un golazo, de taco, y tras un saque lateral en el ataque del conjunto santafesino, desde el sector izquierdo y a la altura del área penal de San Martín.

En la parte final, San Martín se fue con todo en búsqueda del empate, pero sólo fue ímpetu y buenas intenciones, que chocaron con sus propias falencias y la seguridad defensiva de Rafaela, que se paró con firmeza en su campo y trató de salir de "contra" para poder ampliar la ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OficialAMSyD/status/1997774100538757275&partner=&hide_thread=false

Se llegó al final, sin variantes en el juego y en el resultado, con el valioso triunfo de Atlético de Rafaela que llegará a la revancha con la ventaja de poder ascender hasta igualando el partido y, de este modo, podrá regresar a la Primera Nacional luego de apenas un año de haber perdido la categoría. Por el contrario, San Martín tendrá que ganar en el desquite por dos goles o más goles de diferencia para lograr la promoción la ansiada promoción.

La semana que viene se jugará la vuelta en el estadio Monumental de Rafaela, ocasión en que se definirá el segundo ascenso y el acompañante de Ciudad de Bolívar a la Primera Nacional, que precisamente superó a la "Crema" en la final por la promoción inicial de categoría, luego de igualar 0 a 0 al término de los 90 minutos reglamentarios e imponerse 5 a 4 en la definición con tiros desde el punto penal.

En caso concluir la serie igualada en puntos y goles al término del segundo partido, el ascenso a la Primera Nacional se determinará con tiros desde el punto penal.

Atlético de Rafaela ascenso Formosa
Noticias relacionadas
Pipo Gorosito fue despedido y no es más el DT de Alianza Lima.

No va más: Alianza Lima despidió a Pipo Gorosito

detalles que hay que saber del proximo mundial: reglamento, desempates y lista de buena fe

Detalles que hay que saber del próximo Mundial: reglamento, desempates y lista de buena fe

Los Pumas Seven se quedaron con la medalla de plata.

Los Pumas 7's cerraron 2025 con medalla de plata en el Seven de Ciudad del Cabo

argentinos preparan la visa: ciudades, dias y estadios faraonicos para la scaloneta en el mundial

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Lo último

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Último Momento
Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa y quedó a un paso del Ascenso

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Argentino de Rally: más que Coyote fue un Correcaminos en Córdoba

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Falta de chapas patentes en Santa Fe: se normaliza la provisión y advierten por la circulación con dominios provisorios

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

Ovación
Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Pasaron 11 años del ascenso de Colón bajo un diluvio en un repleto Brigadier López

Risso, por la chance de ser secretario técnico de Colón: Está todo en stand by

Risso, por la chance de ser secretario técnico de Colón: "Está todo en stand by"

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"