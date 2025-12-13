Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Atlético de Rafaela recibirá este domingo, desde las 18.30, a San Martín (F) en la vuelta de la final por el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional

Atlético de Rafaela recibirá este domingo a San Martín de Formosa , en un partido correspondiente a la vuelta de la final por el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional . El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Nuevo Monumental, está programado para las 18:30 y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue Marcos Liuzzi.

Atlético de Rafaela llegó a esta instancia luego de sus muy buenas actuaciones en la Reválida, ya que en los cuartos de final le ganó 3-1 en el global a Guillermo Brown, mientras que en semis no tuvo problemas para superar 4-2 a Douglas Haig.

Previamente, el equipo santafesino había caído en la final por el primer ascenso ante Ciudad de Bolívar, que se impuso 5-4 en los penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

San Martín de Formosa, por su parte, tuvo que atravesar un camino un poco más largo para llegar a esta final, ya que comenzó en la tercera ronda de los playoffs de la Reválida, equivalentes a los octavos de final.

Sus víctimas en las tres instancias de playoffs que disputó fueron Costa Brava de General Pico, Atenas de Río Cuarto y 9 de Julio de Rafaela, con globales de 3-2, 4-1 y 5-3, respectivamente.

Atlético de Rafaela, que disputó varias temporadas en la Primera División durante los últimos años, quiere volver a la Primera Nacional luego del duro descenso sufrido el año pasado.

San Martín de Formosa, por su parte, quiere ascender por primera vez en su historia a la Primera Nacional, lo que representaría por mucho el mejor momento de su historia, desde que fue fundado en 1941.

La ida quedó en manos de Atlético de Rafaela, que se impuso 1-0 como visitante, por lo que el conjunto formoseño tendrá que ganar por al menos un gol para forzar los penales.