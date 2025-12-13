Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

El organizador de la visita del argentino Lionel Messi a India fue detenido, luego del caos que se generó en el estadio donde el rosarino tuvo una muy breve aparición

13 de diciembre 2025 · 12:58hs
El organizador de la visita del argentino Lionel Messi a India fue detenido, luego del caos que se generó en el estadio donde tuvo una muy breve aparición. Se confirmó la detención después que se recibiera una denuncia formal y además se exigió un compromiso por escrito para devolver el dinero de los tickets que se vendieron.

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos. La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló en ese momento, derivando en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas. Incluso, algunos invadieron el terreno de juego.

Ecos de la visita fallida de Messi en India

En cuanto a los incidentes, la ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, derivó en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas. La locura por Messi continuó, pero se transformó en frustración: "Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee.

El viaje de Messi a la India, que continuará hasta el lunes, contempla que el astro argentino recorra cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales.

Previamente, antes de su arribo, ya se había presentado un tributo monumental: una estatua de 21 metros de altura que lo muestra levantando la Copa del Mundo lograda en Qatar 2022. El despliegue de la GOAT Tour incluye recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición de siete contra siete en Hyderabad, que contará con show musical y celebridades.

Messi India Calcuta
