El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: "Estoy triste y un poco decepcionado"

13 de diciembre 2025 · 13:13hs
El exdelantero Lautaro Acosta confesó que está “triste y un poco decepcionado”, ya que luego de su retiro será desvinculado de Lanús, en el que se desempeñó durante gran parte de su carrera.

“Tanto Rodrigo (su hermano) como yo, no vamos a formar parte del club porque así lo decidió la dirigencia”, comenzó Acosta en diálogo con el medio TyC Sports.

Con respecto a esta situación, el Laucha reconoció que “no fue una decisión nuestra, sino de la dirigencia y no me tiene bien. Es un momento de incertidumbre en el que se me juntan muchas cosas como ser campeón, el retiro y ahora la desvinculación del club por una decisión ajena”.

A su vez, hizo énfasis en la tristeza y decepción que siente “por todo lo que fui dejando en el club y porque esperaba mi cierre de esta etapa de otra manera”.

Por último, adelantó que “nosotros (con su hermano) nos hemos ido capacitando, yo terminé el curso de entrenador en el 2017 y Rodrigo es el entrenador de la Reserva de Lanús hace ocho años y con dos interinatos. Tenemos experiencia de sobra para enfrentar el desafío que venga”.

El Laucha Acosta se retiró del fútbol hace pocas semanas, a los 37 años, luego de conseguir el título en la Copa Sudamericana con Lanús. Durante la final ante Atlético Mineiro de Brasil, el ex delantero tuvo el penal del triunfo en sus pies, aunque quiso asegurar fuerte al medio y la tiró por arriba del travesaño. Finalmente, el “Granate” se pudo imponer luego de un par de ejecuciones más.

Acosta, varias veces campeón en Lanús

Acosta ganó seis títulos en su larga trayectoria en Lanús: el Torneo Apertura 2007, el Torneo Transición 2016, la Copa Bicentenario 2016, la Supercopa Argentina 2016 y las Copas Sudamericanas de 2013 y 2015.

