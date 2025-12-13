Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

A la espera de la confirmación de la fecha y la sede de la Finalíssima contra España, la Selección Argentina podría jugar un amistoso antes

13 de diciembre 2025 · 12:18hs
La Selección Argentina se prepara para lo que será un 2026 apasionante y que tendrá como gran condimento la defensa de la Copa del Mundo. No obstante, previo a la cita mundialista los dirigidos por Lionel Scaloni, a la espera de que se haga oficial, jugarán la Finalissima ante España.

De momento no hay nada confirmado y es por ello que el cuerpo técnico de la Albiceleste está molesto, pero en caso de que se dispute todo indicaría que se jugará en la fecha FIFA de marzo en Lusail, Qatar.

Con la mente puesta en ese partido crucial, en las últimas horas se conoció la noticia de que la Selección podría disputar un amistoso frente a Senegal unos días antes de enfrentar a La Roja.

image
Senegal podría jugar un amistoso ante Argentina.

Senegal podría jugar un amistoso ante Argentina.

Esto se debe a que la Federación Senegalesa de Fútbol anunció que disputarán un duelo contra Estados Unidos el próximo 31 de mayo y también analizan la posibilidad de jugar frente Arabia Saudita o la vigente campeona del mundo en marzo.

Selección Argentina Finalissima Senegal
