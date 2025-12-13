Uno Santa Fe | Ovación | Argentino de Quilmes

En medio del revuelo, Argentino de Quilmes canceló la llegada de Alexis Zárate

Argentino de Quilmes decidió dar marcha atrás con la contratación de Alexis Zárate, en medio del fuerte revuelo que generó la oficialización

13 de diciembre 2025 · 14:56hs
En medio del revuelo, Argentino de Quilmes canceló la llegada de Alexis Zárate

Argentino de Quilmes decidió dar marcha atrás en las últimas horas con la contratación de Alexis Zárate, en medio del fuerte revuelo que generó la oficialización de su llegada.

“Queridos socios e hinchas del Primer Club Criollo: queremos informarles que el presidente, junto con la Comisión Directiva, ha decidido desistir de la contratación de Alexis Zárate. Desde la dirigencia, Secretaría Técnica y Cuerpo Técnico continuamos trabajando para formar el mejor plantel para encarar el torneo 2026”, expresó el comunicado oficial.

La decisión se conoció horas después de que el lateral derecho fuera anunciado como refuerzo, situación que provocó una inmediata reacción negativa en redes sociales y en distintos sectores vinculados al club. Zárate había recuperado la libertad condicional hace cinco meses, luego de haber cumplido más de dos tercios de su condena.

El futbolista estuvo detenido durante poco más de cinco años tras ser condenado por abuso sexual. Ingresó al penal de Bahía Blanca el 3 de julio de 2020, cuando quedó firme la pena dictada por la Justicia bonaerense. La condena había sido impuesta en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1, que lo sentenció a seis años y seis meses de prisión por el delito de violación.

El hecho ocurrió en la madrugada del 16 de marzo de 2014, cuando, según determinó la Justicia, Zárate abusó de Giuliana Peralta mientras ella dormía junto a su pareja, el futbolista Martín Benítez, en un departamento de Wilde. Tras la denuncia, Independiente, club en el que se había formado, lo transfirió a Temperley.

Durante el proceso judicial, el jugador permaneció en libertad y luego emigró al exterior, donde militó en el FK Liepaja de Letonia, hasta que regresó al país ante la inminente efectivización de la condena.

En julio de 2025, la Cámara de Casación le otorgó la libertad condicional, bajo estrictas pautas de conducta que incluyen una restricción perimetral de 500 metros respecto de la víctima y la obligatoriedad de asistir a un taller de masculinidades. La marcha atrás de Argentino de Quilmes buscó descomprimir la situación y cerrar un episodio que generó un fuerte impacto institucional y social.

El comunicado de Argentino de Quilmes

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por (@argdequilmesoficial)

Argentino de Quilmes Zárate refuerzo
