Colón acelera el armado y ya tiene sus primeras caras nuevas para el próximo torneo

Si bien como siempre hay que esperar hasta que esté la final, Colón cerró a dos jugadores, que llegarán la semana que viene para sumarse a la pretemporada

Con la mira puesta en la próxima Primera Nacional , Colón comenzó a dar pasos firmes en el mercado. Aunque todavía no hubo anuncios oficiales, ya se alcanzaron acuerdos de palabra con algunos futbolistas que fueron consensuados por el entrenador Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto .

• LEER MÁS: Los jugadores de Colón con contrato que están siendo evaluados por Medrán y Colotto

Más allá de que la institución continúa inhibida –se resolvería en los próximos días–, la situación no le impide avanzar en la contratación de jugadores y la expectativa es que en los próximos días comiencen a aparecer las primeras caras nuevas en Santa Fe.

• LEER MÁS: Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Colón espera por sus primeras caras nuevas

Uno de los nombres que ya tiene todo encaminado es el del lateral izquierdo Leandro Allende. Con 29 años, llegará a préstamo por un año, con opción de compra y se espera que este lunes esté para sumarse a los trabajos de pretemporada. Allende viene de disputar su última campaña con Quilmes.

Leandro Allende.jpg Se espera que Leandro Allende esté entre lunes y martes para sumarse a Colón.

Otro caso muy avanzado es el del arquero Matías Budiño, de 30 años, quien tuvo su último paso por Estudiantes de Buenos Aires. En este caso, el acuerdo está cerrado y solo resta la firma para que se transforme en nuevo jugador sabalero.

Matías Budiño Prensa Estudiantes

Se espera que ambos se presenten entre lunes y martes en el predio para comenzar a trabajar junto al resto del plantel y ponerse a disposición de Medrán.

• LEER MÁS: San Juan: "Estoy esperando que me llamen de Colón para arreglar los números de Pulga"

Estos movimientos marcan apenas el comienzo. En Colón aseguran que hay más nombres con los que existe coincidencia y que en las próximas horas podrían cerrarse nuevos entendimientos, en un mercado que empieza a moverse con mayor intensidad mientras el Sabalero arma su nuevo proyecto deportivo.