Con la mira puesta en la próxima Primera Nacional, Colón comenzó a dar pasos firmes en el mercado. Aunque todavía no hubo anuncios oficiales, ya se alcanzaron acuerdos de palabra con algunos futbolistas que fueron consensuados por el entrenador Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto.
Colón acelera el armado y ya tiene sus primeras caras nuevas para el próximo torneo
Si bien como siempre hay que esperar hasta que esté la final, Colón cerró a dos jugadores, que llegarán la semana que viene para sumarse a la pretemporada
Por Ovación
Más allá de que la institución continúa inhibida –se resolvería en los próximos días–, la situación no le impide avanzar en la contratación de jugadores y la expectativa es que en los próximos días comiencen a aparecer las primeras caras nuevas en Santa Fe.
Colón espera por sus primeras caras nuevas
Uno de los nombres que ya tiene todo encaminado es el del lateral izquierdo Leandro Allende. Con 29 años, llegará a préstamo por un año, con opción de compra y se espera que este lunes esté para sumarse a los trabajos de pretemporada. Allende viene de disputar su última campaña con Quilmes.
Otro caso muy avanzado es el del arquero Matías Budiño, de 30 años, quien tuvo su último paso por Estudiantes de Buenos Aires. En este caso, el acuerdo está cerrado y solo resta la firma para que se transforme en nuevo jugador sabalero.
Se espera que ambos se presenten entre lunes y martes en el predio para comenzar a trabajar junto al resto del plantel y ponerse a disposición de Medrán.
Estos movimientos marcan apenas el comienzo. En Colón aseguran que hay más nombres con los que existe coincidencia y que en las próximas horas podrían cerrarse nuevos entendimientos, en un mercado que empieza a moverse con mayor intensidad mientras el Sabalero arma su nuevo proyecto deportivo.