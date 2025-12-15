Uno Santa Fe | AFA

Causa AFA: así son los imponentes camiones de caudales que compró el dueño de Sur Finanzas

La Justicia secuestró los imponentes camiones de Sur Finanzas, en el marco de la causa que investiga posibles irregularidades vinculadas a la AFA.

15 de diciembre 2025 · 16:59hs
Los imponentes camiones de caudales que la Justicia le incautó días atrás a la empresa Sur Finanzas, investigada por posible lavado de dinero que involucraría al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino.

Comó era el transporte del dinero de Sur Finanzas

En la empresa "trabajaban supuestos familiares" del titular de la firma, Ariel Vallejo, para luego formar parte del equipo de trabajo que transportaba el dinero. Luego de algunos minutos de conversación afirmó que "El dinero que se enviaba desde las sucursales a la casa central en Adrogué se llevaba a través de bolsos, valijas y hasta en bolsas de consorcio y se les ponía cinta de embalar gruesa. La mayoría era dinero en pesos. Esa plata la venía a buscar policías de civil contratados o personas especializadas en seguridad en autos particulares. Todo eso coordinado por un familiar de Vallejo", explicó una fuente al diario.

Esa maniobra se repetía de manera constante hasta que Vallejo compró los camiones de caudales para hacerlo."Cada vez que compraba un camión de caudales subía la foto a su estado de WhatsApp para que todos los empleados los vieran. También hacía eventos solidarios cerca de donde está la casa central en Adrogué. Entregaba bolsas con comida, regalos reyes", precisó una trabajadora de la empresa que prefirió no dar a conocer su nombre.

LEER MÁS: Cuáles son los clubes y entidades allanadas en la causa Sur Finanzas

Asimismo, añadió: "Y cuando quería organizar un festejo para loas empleados, lo hacía en un boliche llamado ´Cluster Bar´. Los trabajadores de ese lugar decían que el dueño era el mismo Ariel Vallejo". La semana pasada efectivos de la Policía Federal secuestraron tres camiones de caudales marca Mercedes Benz, una camioneta Jeep Renegade, un auto Peugeot y un Audi, una camioneta Toyota y más autos de alta gama.

La Justicia federal ordenó allanamientos en Adrogué 1100 (sucursal de Lomas de Zamora), en Hipólito Yrigoyen 900 y la calle Alem (ambas de Monte Grande), Rojas 61 (Esteban Echeverría), en la calle Suipacha (Capital Federal) y en otras sucursales de Sur Finanzas ubicadas en Ramos Mejía, Ezeiza y Banfield.

