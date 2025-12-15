Godoy Cruz presentó a Toedtli como DT: "Queremos un equipo que transmita"

Godoy Cruz presentó este lunes a Mariano Toedtli el flamante entrenador en lugar de Omar Asad . El DT se lo vio muy entusiasmado por esta primera experiencia que se le presenta como entrenador.

El cordobés fue presentado formalmente este lunes, en el Feliciano Gambarte donde brindó una conferencia de prensa, donde dejó sus sensaciones de su arribo a Godoy Cruz. En la presentación, estuvo el flamante presidente Bodeguero José Mansur.

El ex ayudante de Gabriel Heinze ya tuvo un paso por Godoy Cruz en el 2015 y estuvo varios años con el Gringo, donde aprendió mucho y ahora viene a tener su primera experiencia como DT. El cordobés llega para dirigir al equipo de la Primera Nacional en lugar de Omar Asad que fue el entrenador que dirigió los últimos tres partidos del torneo Clausura en Primera División.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/2000645184263172605&partner=&hide_thread=false CONFERENCIA DE NUESTRO NUEVO DT, MARIANO TOEDTLI



En su presentación ante los medios de comunicación, el entrenador de Godoy Cruz manifestó: "Agradecer por la confianza depositada en este cuerpo técnico y asumiéndolo con mucha responsabilidad y con muchas ganas de empezar… pic.twitter.com/M7G2UmG7ma — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) December 15, 2025

Las primeras palabras de Toedtli como entrenador de Godoy Cruz

En la sala de conferencia del Feliciano Gambarte, Mariano Toedtli brindó sus primeras palabras como nuevo técnico de Godoy Cruz. "Quiero agradecer a José (Mansur) y a todo su grupo de trabajo por la confianza depositada. Lo tomamos con mucha responsabilidad y tenemos muchas ganas de empezar a trabajar", expresó primeramente el entrenador del Tomba.

Sobre su último paso en el Expreso, hace ya 10 años atrás, el DT aseguró: "Cada día que estoy acá me doy cuenta de la grandeza del club. Hace 10 años estuve la última vez y me doy cuenta cuánto ha crecido. Es un orgullo poder estar acá".

En cuanto a lo futbolístico y el equipo que tiene en mente para la temporada 2026 en la Primera Nacional, Toedtli afirmó: "Queremos un equipo que transmita. Queremos darle emociones a nuestra gente. Queremos darle un equipo que presione, que corra, que juegue. Ese es el desafío para nuestro cuerpo técnico, poder lograrlo a corto plazo".

Además, el entrenador reflexionó sobre la dificultad que afrontará el Tomba el año próximo en la segunda división del fútbol argentino. "Sabemos que va a ser un año larguísimo y muy duro. Sabemos los patrones que demanda la competencia y vamos a estar finos para poder adaptarnos rápidamente".