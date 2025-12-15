Uno Santa Fe | Colón | Colón

El zaguero Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El defensor Matías Muñoz, de último paso por el ascenso Gimnasia (M), estaría a un paso también de ser incorporación de Colón

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 16:31hs
La semana comenzó con movimiento fuerte en Colón y las novedades no se detienen. A la par de los primeros arribos, se avanza para cerrar la incorporación del defensor Matías Muñoz, uno de los zagueros destacados del último ascenso con Gimnasia de Mendoza.

Con Ezequiel Medrán al frente de la pretemporada, la reconfiguración del plantel ya está en marcha y muestra una línea clara: ordenar el equipo desde el fondo hacia adelante. En ese contexto, el nombre de Muñoz ganó terreno y las negociaciones se encuentran en la recta final.

El defensor, de 29 años y 1,83 metro de estatura, fue una pieza importante en la campaña del Lobo mendocino: disputó 33 partidos y convirtió dos goles, aportando presencia, regularidad y experiencia en una categoría que conoce bien.

image
Mat&iacute;as Mu&ntilde;oz, con todo avanzado para jugar tambi&eacute;n en Col&oacute;n.

Matías Muñoz, con todo avanzado para jugar también en Colón.

Un mercado que empieza a tomar forma en Colón

Colón ya tuvo su primer refuerzo confirmado con la llegada del lateral Leandro Allende y se espera que en las próximas horas se sumen a los trabajos el arquero Matías Budiño y el volante central Ignacio Antonio. La posible incorporación de Muñoz profundiza una tendencia marcada: fortalecer la estructura defensiva antes de avanzar en otros sectores.

Con un plantel en pleno proceso de renovación, Medrán busca futbolistas con rodaje, carácter y conocimiento de la categoría para construir una base sólida que sostenga el proyecto desde el arranque. Si no surgen imprevistos, Matías Muñoz será la próxima cara nueva en Santa Fe. Colón se mueve, ajusta piezas y empieza a delinear un equipo con prioridades bien definidas.

Colón Matías Muñoz Ezequiel Medrán
El zaguero Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

El zaguero Matías Muñoz, también a un paso de jugar en Colón

