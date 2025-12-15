Uno Santa Fe | Colón | Colón

Gigliotti acordó su desvinculación de Colón y ¿vuelve a All Boys?

En los últimos días la dirigencia de Colón acordó de palabra la salida de Emmanuel Gigliotti y en Buenos Aires informan ya que fue sondeado por All Boys

15 de diciembre 2025 · 15:23hs
El ciclo de Emmanuel Gigliotti en Colón terminó, luego de que la dirigencia acordar de palabra la desvinculación, junto a Guillermo Ortiz y Christian Bernardi. Mientras se ultiman detalles, desde Buenos Aires ya comienzan a aparecer los primeros sondeos, con All Boys a la cabeza.

Según trascendió en medios partidarios, el Albo consultó condiciones por el atacante de 38 años, un nombre que no pasa inadvertido en Floresta por su historia. Sin embargo, el posible regreso del Puma no genera unanimidad entre los hinchas, que observan con cautela el rumor.

En Colón, Gigliotti no marcó la diferente. Si bien finalizó como el goleador del equipo con siete tantos, su nivel estuvo lejos del esperado y fue en sintonía con un equipo que nunca logró afirmarse en la Primera Nacional. Esa caída en el rendimiento quedó reflejada en el tramo final del campeonato, donde directamente no sumó minutos durante el último mes.

Puma suena en Gigliotti mientras se desvincula de Colón.

Gigliotti ya suena en All Boys, pero no causa aceptación en los hinchas

La llegada de Ezequiel Medrán terminó de marcar el cierre del ciclo. El nuevo entrenador no lo tuvo en cuenta desde su arribo, lo que aceleró las charlas para una salida consensuada y sin mayores conflictos entre las partes.

Mientras Colón avanza en la reconfiguración de su plantel, en All Boys el nombre de Gigliotti empieza a circular más como rumor que como certeza. Por ahora, el interés existe, pero el impacto en el mundo Albo no es positivo, a la espera de definiciones que confirmen si se trata de un simple sondeo o de una negociación que puede tomar forma en los próximos días.

